A casa del 13enne che ha accoltellato la prof trovato del «materiale potenzialmente esplosivo»

Continuano le indagini dell'arma. Quando stava accoltellando la docente il ragazzo era in diretta su Telegram

I carabinieri hanno perquisito la casa del 13enne che oggi ha accoltellato la docente Chiara Mocchi a Trescore Balneario, nel bergamasco. Secondo quanto riporta LaPresse da fonti investigative nell’abitazione è stato trovato del materiale verosimilmente propedeutico alla preparazione di ordigni. Le indagini dell’arma proseguono.

La diretta Telegram dell’accoltellamento

Lo studente che ha colpito la professoressa al momento del gesto aveva lo smartphone acceso. Secondo quanto riferito su Repubblica era in diretta su Telegram. L’episodio è avvenuto poco prima del suono della campanella nei pressi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.



