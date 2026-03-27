Gli Usa valutano l’invio di truppe di terra: la guerra potrebbe entrare in una nuova fase

Secondo il WSJ, il Pentagono valuta l'invio di 10mila soldati in Medio Oriente. Salta la tregua energetica di Trump

Nel 28esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il conflitto potrebbe cambiare completamente: e non in chiave positiva. Gli Stati Uniti stanno infatti valutando l’invio di un massimo di 10mila soldati di terra, segnale che l’impegno americano potrebbe passare da una fase “a distanza” ad una “sul campo”. L’invio di truppe di terra significa non solo una maggiore esposizione degli Usa ma anche una durata più lunga del conflitto, a conferma che i negoziati non hanno dato risutati positivi finora.