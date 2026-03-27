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Casa Bianca, il giallo dei video sgranati è risolto: la “White House App”. Ecco la mossa di Trump

27 Marzo 2026 - 17:12 David Puente
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Dalla teoria dell'hacker al marketing: la nuova app come nuovo tassello nell'ecosistema mediatico del presidente americano

Il mistero della comunicazione della Casa Bianca è stato risolto, ed è più banale di quanto potevamo immaginare. I video criptici e le foto pixellate pubblicati sui social di Donald Trump servivano solo a lanciare la nuova “White House App“!. Dopo giorni di speculazioni su presunti attacchi hacker o errori di comunicazione, lo staff presidenziale ha svelato che la singolare strategia di marketing mirava esclusivamente a generare curiosità per l’ennesimo strumento digitale ufficiale.

L’annuncio ufficiale: nasce “The White House App”

L’epilogo di questa singolare campagna è arrivato con un messaggio diretto dello staff: «Lanciata: The White House App». Il nuovo strumento viene promosso come un canale per ottenere dirette streaming e aggiornamenti in tempo reale «direttamente dalla fonte, senza filtri».

Secondo il post pubblicato su Instagram dalla Casa Bianca, l’app permetterà agli utenti di seguire la «conversazione che tutti stanno guardando» direttamente sul proprio smartphone. Di fatto, un nuovo tassello nell’ecosistema mediatico di Trump per aggirare i canali d’informazione tradizionali.

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