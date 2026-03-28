Anm, il saluto, tra gli applausi, di Cesare Parodi: «La vittoria al referendum è una delega dei cittadini: serve rinnovamento»

Il presidente dimissionario nella prima seduta tra i magistrati, dopo la vittoria del No: «Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno»

«La vittoria al referendum, giunta dai cittadini, è una delega forte ma non in bianco. Non è un certificato che tutto funziona bene nella magistratura. La fiducia ci è stata concessa, dobbiamo meritarla. La magistratura non gode più di una fiducia automatica. Il cambiamento arriverà e la credibilità dipende dal comportamento che sapremo assumere come singoli e come associazione. La credibilità si misura sulla trasparenza la coerenza. Servono segnali concreti e distanza chiara dall’opacità e contro i personalissimi». Queste le parole, tra gli applausi, del presidente uscente dell’Anm, Cesare Parodi, che ha confermato la sua scelta di abbandonare l’incarico. Parodi resterà nel Comitato direttivo centrale.

Cesare Parodi: «Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno»

«Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno», ha dichiarato il presidente dimissionario, durante la prima seduta dopo la vittoria del No al referendum. Parodi ha confermato che resterà nel Cdc, ha spiegato che «quest’anno è stata un’esperienza straordinaria» ma ha ricordato il problema familiare per il quale ha deciso di fare un passo indietro parlando di una scelta che è «un passaggio obbligato». Alle parole di Parodi i colleghi del Cdc si sono alzati in piedi ed è partito un lungo applauso.

