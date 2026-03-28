«L’ho colpito inavvertitamente, con un coltello». Ventenne arrestata per l’omicidio del compagno, a Parma

Brenda Alesandrina Fumegalli, di origine cubana, si trova adesso ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il suo racconto non ha retto davanti alle analisi dei Ris

Stamane i carabinieri di Parma hanno arrestato una ventenne, accusata dell’omicidio del compagno 28enne, Gaston Ogando Cristopher, deceduto il 5 marzo scorso. Brenda Alesandrina Fumegalli, di origine cubana, si trova adesso ai domiciliari con braccialetto elettronico, per via della misura cautelare emessa dal Gip. Gli inquirenti non hanno creduto al suo racconto, che parlava di un incidente domestico dietro alla morte del compagno.

Il racconto di lei

Gaston è morto il 5 marzo scorso in ospedale dopo esser stato accoltellato nella sua abitazione a Borgo Riccio, in provincia di Parma. La sua fidanzata ha detto ai militari di averlo colpito inavvertitamente, mentre si voltava, per reagire a un suo gioco. A smentirla gli accertamenti del RIS e l’esame autoptico. La traiettoria del fendente, inferto dall’alto verso il basso mentre la vittima era di fronte, e una ferita da “scivolamento” sul palmo dell’indagata — tipica di chi vibra un colpo con estrema potenza — hanno indotto il GIP a ritenerla un’azione pienamente volontaria.

La dinamica (nel racconto della ventenne)

Il 4 marzo il personale del 118 intervenuto sul posto ha trovato ancora per poco l’uomo cosciente: «Aiuto, respiro male, muoio, portatemi in ospedale, aiutatemi!», avrebbe detto lui. Mentre lei ha spiegato ai sanitari la dinamica. «Stavo cucinando, stavamo scherzando, mi sono girata», ha detto, mimando il coltello e roteando il busto all’indietro. Nonostante il trasporto d’urgenza in codice rosso e un delicato intervento chirurgico, l’uomo è poii morto il giorno dopo in ospedale a causa dello shock emorragico. La ventenne in seguito avrebbe detto che si trovava in cucina intenta a lavare le stoviglie con un grosso coltello in mano. Il compagno le si sarebbe avvicinato alle spalle per “sculacciarla” per gioco; nel voltarsi di scatto per intimargli di smettere, la donna lo avrebbe inavvertitamente colpito, sostenendo che l’uomo si fosse di fatto “auto-trafitto” nell’intento di abbracciarla. Un racconto che non ha retto davanti alle analisi dei Ris.

(Foto di Kevin Doran su Unsplash)