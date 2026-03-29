Il volo da incubo da Bergamo a Bari. Forte turbolenza a bordo, feriti alcuni passeggeri, uno in modo serio. Aperta un’indagine

L'aereo ha vissuto momenti difficili a causa di un evento classificato come improvviso. Al lavoro l'Ansv che sentirà le persone coinvolte e analizzerà anche i contatti radio

Un volo Malta Air (operato per conto di Ryanair) partito da Orio al Serio (Bergamo) e diretto a Bari si è trasformato in un incubo. Un episodio su cui indaga adesso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). Il 26 marzo il Boeing B 738 ha incontrato una forte turbolenza a bordo. Ha ballato, per usare un eufemismo, così tanto che alcuni viaggiatori sono rimasti feriti, uno in modo serio.

L’evento classificato come incidente, la turbolenza improvvisa

L’Ansv, che ha comunicato sul suo sito ufficiale l’apertura di un’indagine di sicurezza, sentirà i passeggeri coinvolti e analizzerà sia i parametri di quel volo che le comunicazioni radio interne. L’obiettivo, riporta il Corriere della Sera, è individuare le procedute previste da attuare per quello che è stato definito di fatto come un “incidente”, in conformità con i regolamenti internazionali ICAO e l’ordinamento dell’Unione europea n. 996/2010. Sull’evento è intervenuto anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, secondo il quale la turbolenza è stata improvvisa e di forte intensità.