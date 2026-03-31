Si spaccia per il padre e tenta di rapire un bambino di 8 anni, ma il piccolo lo smaschera: arrestato 30enne

L’episodio è avvenuto negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento

Un uomo di trent’anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di «tentato sequestro di persona» dopo aver cercato di portare via un bambino di otto anni fingendosi suo padre. L’episodio è avvenuto negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento. È stato il piccolo stesso a dare l’allarme, avvisando l’istruttore che quell’uomo non era un suo familiare. A quel punto il trentenne, incensurato, ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato dai genitori degli altri compagni di squadra, che hanno poi contattato il 112.

Le accuse

La vicenda risale a giovedì scorso, ma è stato comunicato oggi – martedì 31 marzo – dopo che il giudice per le indagini preliminari, di fronte al quale il trentenne non ha dato risposte su quanto accaduto, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L’accusa è «tentato sequestro di persona» con l’aggravante di «aver agito nei confronti di un minore». L’uomo, di nazionalità pachistana, è residente a Dalmine, in provincia di Bergamo.

Foto copertina: ANSA | Immagine generica auto dei carabinieri