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Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: due minori denunciati, ipotesi bullismo

31 Marzo 2026 - 10:33 Alba Romano
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carabinieri roma
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L'episodio è avvenuto nell'istituto tecnico Pontano. Un 17enne è stato denunciato per «lesioni personali» e «porto abusivo di arma», l’amico per «favoreggiamento» dopo aver fatto sparire l’arma

Attirato con un pretesto nei bagni di una scuola di Napoli e accoltellato. È accaduto nel rione Scampia del capoluogo campano dove ieri – lunedì 30 marzo – è stato ferito a una gamba un 14enne. A sferrare il fendente un giovane di 17 anni mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, giocava con l’arma. Subito dopo si sarebbe scatenato il panico, con studenti in fuga. 

L’episodio è avvenuto nell’istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” dove i carabinieri sono intervenuti intorno alle 17, chiamati dalla dirigente scolastica. Rintracciato l’autore del gesto, denunciato per «lesioni personali» e «porto abusivo di arma». Denunciato per «favoreggiamento» anche l’amico 15enne che si è liberato dell’arma, trovata in un canale di scolo sotto un listello in legno.

L’ipotesi bullismo

Il contesto, riporta il Corriere della Sera, ha fatto pensare ad un episodio di bullismo e l’indagine, coordinata dalla Procura per i minorenni di Napoli, prosegue per chiarire se in precedenza ci siano stati episodi simili. Ai minori sono stati, inoltre, sequestrati anche gli smartphone, ora al vaglio degli investigatori. Non si esclude che possa essere stato girato un video dell’aggressione.

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