Beatrice Arnera sparisce da Instagram. Aveva denunciato insulti e minacce dopo la separazione con il comico Andrea Pisani

Nella sua ultima intervista raccontava: «Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio»

Beatrice Arnera non c’è più: il canale Instagram dell’attrice sembra scomparso. L’artista avrebbe deciso di chiudere la sua pagina e di sparire dai social. Una scelta particolare, se si pensa che sta per uscire con due film: uno al cinema (Cena di Classe di Francesco Mandelli) e uno sulle piattaforme streaming (Scuola di seduzione di Carlo Verdone). La scelta potrebbe esser stata dettata dagli insulti e le minacce che l’attrice ha subito dopo la sua separazione dall’ex, il comico Andrea Pisani, con cui ha una figlia piccola.

«Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio»

La donna ha più volte lamentato l’azione degli haters nelle sue ultime interviste, la più recente data al settimanale “Donna Moderna”, specialmente quando è diventata pubblica la sua nuova relazione on il collega Raoul Bova. Arnera ha ricevuto per mesi offese, di insulti misogini, di accuse di non essere una buona madre e perfino inviti al suicidio. «I social sono un luogo fertile per l’odio. Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio. Ma la delusione vera è stata vedere come sono stati usati i video che io e Andrea pubblicavamo sui social per lavoro, a tutti gli effetti contenuti professionali, progetti pubblicitari concordati. Posso capire la delusione, ma vedere quella dimensione lavorativa e creativa usata contro di me, come se fosse la prova di una felicità scippata, è stato straniante», dichiarava nell’intervista al settimanale. Ora la scelta, sparire almeno da Instagram. Anche se l’azione degli haters sembra purtroppo continuare su altre piattaforme.