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Tragedia a Bologna, gioca vicino alla finestra e precipita: morto bimbo di un anno e mezzo dopo due giorni in ospedale

11 Aprile 2026 - 17:58 Alba Romano
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bimbo un anno morto bologna
bimbo un anno morto bologna
Il piccolo è deceduto all'ospedale Maggiore a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. La ricostruzione dell'incidente

Non ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato lo scorso 9 aprile da una finestra al secondo piano di un palazzo a Bologna. Il piccolo Salar Muhammad Hussain è morto dopo due giorni di ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna, a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di un incidente domestico. Al momento dei fatti, il bambino si trovava in casa con la sorella di 11 anni e altri familiari adulti, ai quali era stato affidato dai genitori. Probabilmente, il piccolo stava giocando vicino alla finestra. Dopo essersi arrampicato, è caduto nel retro dell’edificio, accanto ai garage, facendo un volo di circa sei metri.

L’incidente

La sorellina è sotto shock, mentre la madre, giunta poco dopo sul posto, aveva accusato un malore. Il bambino era uno dei sei figli della coppia, trasferitasi da poco nell’appartamento dell’incidente. Secondo le ricostruzioni, al momento della caduta la madre era uscita per andare a prendere gli altri figli a scuola, mentre il padre era al lavoro. «I bambini stavano giocando nella camera. Lui si è avvicinato al letto ed è salito», aveva raccontato lo zio subito dopo i fatti. «Era con la sorellina, che ora è molto provata. In casa c’erano altri adulti, ma in quella stanza in quel momento c’era solo lei», aveva aggiunto.

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