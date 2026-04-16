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Elly Schlein prova lo scatto in avanti: toni più istituzionali per guidare il centrosinistra verso le elezioni

16 Aprile 2026 - 05:10 Alba Romano
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La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein
La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein
La segretaria Dem ha ribadito il suo sostegno a Giorgia Meloni attaccata da Trump e ora punta a guidare un Pd capace di vincere le elezioni

Quello di Elly Schlein in difesa di Giorgia Meloni, martedì scorso, non è stato solo un commento a caldo in aula. Anche a bocce ferme, ieri, durante un briefing ristretto, Schlein ha rivendicato la difesa della presidente del Consiglio dagli attacchi di Donald Trump: «Era doveroso condannare Trump perché l’Italia è un Paese libero e sovrano», ha spiegato, sottolineando che «pur essendo avversarie, io e Meloni siamo innanzitutto rappresentanti degli italiani». Via i panni dell’opposizione, dunque, Schlein veste adesso quelli di chi si candida ufficialmente a essere la leader di un centrosinistra rinvigorito, che punta a Palazzo Chigi.

I punti di contatto tra Schlein e Meloni

Nonostante le contrapposizioni politiche, negli anni non sono mancati contatti diretti tra Schlein e Meloni in momenti delicati: dallo stallo sui giudici costituzionali al confronto su temi come il cessate il fuoco in Palestina o la gestione dell’ordine pubblico dopo episodi di tensione nelle piazze. Lo slogan, riferiscono fonti vicine al Pd, è chiaro: «Le istituzioni devono unire, non dividere». In questa direzione si inserisce anche la partecipazione della segretaria Dem alla Global Progressive Mobilisation di Barcellona, promossa dal premier spagnolo Pedro Sánchez per coordinare i leader progressisti contro quella che viene definita «l’internazionale dell’ultra-destra».

Gli obiettivi della segretaria Dem

Davanti ai giornalisti stranieri, Schlein non ha nascosto le proprie ambizioni: «Siamo impegnati a guidare la coalizione nella sfida per vincere le prossime elezioni politiche». E ancora: «Toccherà a noi». L’obiettivo dichiarato è un Partito democratico capace di andare al governo «vincendo le elezioni». Un recente sondaggio di YouTrend che la vede in testa nelle ipotetiche primarie del campo largo.

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