Senza il pacco dalla famiglia e con poche scorte: la vita, non facile, dei militari sulle portaerei Usa

Biscotti, calze, deodoranti mai arrivati. La guerra in Iran blocca i viveri destinati ai militari Usa. E sulle USS Abraham Lincoln e USS Tripoli monta il malumore

Le famiglie dei militari statunitensi in gran parte schierati in Medio Oriente stanno incontrando grosse difficoltà nell’inviare pacchi con beni essenziali — come snack, prodotti per l’igiene e piccoli oggetti personali — ai loro cari. Sono preoccupati, secondo quanto ricostruisce Usa Today, anche per la presunta scarsità del cibo a bordo della USS Abraham Lincoln e della Tripoli. Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la consegna della posta a 27 codici postali militari dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Dall’esercito non si intravede una data di fine per la sospensione, nonostante il cessate il fuoco.

Images of food being served to sailors on the USS Abraham Lincoln and USS Tripoli, published by USA Today.



Supplies "are going to get really low" and "morale is going to be at an all-time low," one sailor messaged his mother: https://t.co/di0KUEohvI pic.twitter.com/ZcuBNw1k8i — Evan Hill (@evanhill) April 16, 2026

Che fine hanno fatto i pacchi dei militari: tenuti al sicuro in hangar (ma non consegnati)

La sospensione è avvenuta «a causa della chiusura dello spazio aereo e di altre ripercussioni logistiche derivanti dal conflitto in corso», ha dichiarato alla testata il maggiore Travis Shaw, portavoce dell’Esercito. La posta già in transito al momento dell’entrata in vigore della sospensione viene conservata in strutture sicure «per essere consegnata in futuro una volta ripristinato il servizio», ha aggiunto. Così, anche se non direttamente schierati nel Golfo, i militari americani in tutto il globo iniziano ad avere problemi.

Il cibo che scarseggia a bordo (e non solo quello)

Il Pentagono ha preferito non commentare a Usa Today quello che denunciano alcune famiglie: le scorte di cibo a bordo delle portaerei starebbero iniziando a ridursi notevolmente. La figlia del militare Dan F. (nome di fantasia per garanzia di anonimato) gli ha riferito in messaggi sporadici – quando la USS Tripoli raggiungeva una zona con copertura Internet – che i membri dell’equipaggio stavano razionando il cibo a bordo. «Non c’era traccia di prodotti freschi», ha spiegato la donna a Usa Today. Quando sono inziati a scarseggiare i prodotti per l’igiene hanno inviato due pacchi, un mese fa, mai arrivati. «Abbiamo l’esercito più forte del mondo. Non dovrebbero finire le scorte di cibo e non dovrebbe essere impossibile ricevere la posta sulla nave», ha ricordato un ex marine alla testata. «L’unica cosa che avevamo in più rispetto ai nostri avversari [era] che davamo da mangiare alla nostra gente». UsaToday cita il caso di una madre texana, il cui figlio nella Marina è a bordo della Tripoli, ha detto di essere andata nel panico dopo aver saputo che aveva fame sulla nave. La sua famiglia ha speso almeno 2.000 dollari in pacchi di generi di prima necessità, ma nessuno è arrivato a destinazione.