Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ATTUALITÀFrosinoneInchiesteLazioVaticano

Il mistero delle tante statue religiose decapitate nel Frusinate, l’appello del vescovo ai parroci: «Vigilate». Indaga la Digos

19 Aprile 2026 - 21:51 Anna Clarissa Mendi
embed
mistero-statue-religiose-decapitate-frosinone-appello-vescovo
mistero-statue-religiose-decapitate-frosinone-appello-vescovo
Finora si contano otto episodi, con casi analoghi anche ai danni delle edicole votive. Il vescovo scrive una lettera ai cittadini: «Fate da sentinelle per tutelare il patrimonio religioso»

C’è un mistero su cui gli inquirenti non riescono ancora a fare chiarezza e che ha a che fare con le statue religiose nel Frusinate. O meglio, con le loro teste. Nell’ultimo periodo, infatti, si sono registrati otto episodi di decapitazione di immagini sacre. Gli ultimi atti vandalici si sono verificati a Ceccano, dove sono state danneggiate una statua di Padre Pio, alta circa 30 centimetri, e quella della Madonna del Fiume. Una raffigurazione di Gesù è stata colpita al volto con tale violenza da staccarsi dal corpo, mentre anche la statua della Vergine è stata profanata. Da alcuni giorni si segnalano episodi analoghi anche ai danni delle edicole votive – piccoli luoghi di culto incastonati nei muri degli edifici – su cui indagano i carabinieri. Tra i casi anche quello di Pofi, dove è stata colpita la statua della Madonna del Carmine custodita in una cappella sacra. 

Finora otto casi, le telecamere hanno ripreso una donna

In tutta la provincia di Frosinone i casi sono ormai otto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e riscontri. Le telecamere di sorveglianza – scrive il Corriere della Sera – avrebbero ripreso una figura femminile allontanarsi rapidamente dopo un episodio nella chiesa di San Benedetto a Frosinone. Una donna sarebbe sospettata anche per fatti simili ad Anagni e Arnara, sempre nel Frusinate. Le indagini coordinate dal dirigente della squadra Volanti, Gianluca Di Trocchio, sono state affiancate anche dalla Digos. Tra le ipotesi al vaglio: il «gesto di una persona esaltata», un «movente fanatico» oppure «fenomeni di emulazione».

La lettera del vescovo

Nel frattempo, il vescovo di Frosinone, Santo Marcianò, in una lettera inviata a tutti i parroci, ha invitato la popolazione «a non abbassare la guardia e a fare da sentinelle per tutelare il patrimonio religioso». «Mi auguro – ha aggiunto – che presto le forze dell’ordine chiariscano la natura di questi episodi. Intanto dobbiamo restare vigili: otto casi nella diocesi di Anagni-Frosinone sono un numero rilevante. Potrebbe trattarsi di coincidenze, ma anche di qualcosa di più preoccupante». Il vescovo ha poi sottolineato che «la distruzione di una statua o il disordine in una chiesa, per quanto dolorosi, ricordano che la nostra missione va oltre le mura. Siamo chiamati, oggi più che mai, a custodire la fede. Se si può colpire il gesso o il legno, non si deve intaccare la solidità della nostra speranza. La risposta cristiana non è la reazione, ma la riparazione: attraverso la preghiera comune, l’adorazione eucaristica e la testimonianza della mitezza, evitando sentimenti di rabbia. Il tempio più prezioso da proteggere resta quello del cuore e della comunione fraterna», conclude. 

Foto copertina: FACEBOOK

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

McDonald’s contro McDino’s, il colosso Usa fa causa a un’azienda pugliese e vince: «Il prefisso “Mc” non può essere utilizzato»

2.

I rapinatori della banca a Napoli: «Siamo venuti oggi perché domani è venerdì 17». Le battute ai clienti e al personale tenuto in ostaggio

3.

Perché, secondo gli investigatori, quelli della banca di Napoli sono rapinatori diversi dagli altri. La pista dell’auto

4.

Emanuele Filiberto si svena (600 mila euro) per consentire al Savoia calcio di puntare alla serie C. E apre una società per vendere NFT reali

5.

Studentessa trovata morta a Roma. La 23enne aveva detto che si doveva laureare, ma non era più iscritta all’università. Indagini in corso

leggi anche
furto eliseo posate
ESTERI

Ruba posate d’argento e porcellane all’Eliseo e le vende su Vinted, arrestato un maggiordomo presidenziale: quanto valevano

Di Ugo Milano
giorgia meloni
POLITICA

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

Di Ygnazia Cigna
si-mimetizza-presepe-arrestato-lecce
ATTUALITÀ

Si mimetizza tra le statue giganti del presepe, ma il sindaco lo smaschera: «Quel pupo si muove». Arrestato latitante 39enne

Di Ugo Milano
Sesso in chiesa a Carmagnola
ATTUALITÀ

Il rito riparatorio di don Iosif che ha scoperto una coppia a fare sesso nella sua chiesa: i preliminari sul sagrato, dentro beccati dalle telecamere

Di Ugo Milano