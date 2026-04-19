Vasto, 21enne trovato morto dai genitori nel garage condominiale: «È stato ucciso a coltellate». Cosa sappiamo
Colpito da diverse coltellate, forse al culmine di una colluttazione. È questa l’ipotesi su cui si starebbero concentrando le indagini dei carabinieri per la morte di Andrea Sciorilli, 21 anni, aggredito nel garage del condominio in cui viveva con i genitori a Vasto, in provincia di Chieti. A trovarlo, quando ormai non c’era, purtroppo, più nulla da fare, sarebbero stati gli stessi genitori. Inutile l’arrivo del 118. E, ora, carabinieri e scientifica stanno cercando di capire cosa sia successo, nel primo pomeriggio, in quella palazzina residenziale.
Le indagini degli investigatori e l’ipotesi omicidio
Che si trattasse di un omicidio è apparso chiaro fin da subito, ma al momento dagli investigatori non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Le indagini si baseranno soprattutto sulle testimonianze e sulle eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili a capire chi sia entrato nel garage e se la vittima conoscesse l’aggressore. I carabinieri hanno fatto evacuare i condomini dal palazzo e delimitato l’area, situata in una zona molto frequentata e trafficata.
I messaggi sui social
C’è sgomento e incredulità in città dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta. Alcuni coetanei raccontano di un ragazzo apparentemente senza problemi, che magari potrebbe essersi trovato a frequentare le persone sbagliate. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha scritto sui social in serata: «Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunità alla famiglia del giovane tragicamente scomparso. È una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi. Confido nel lavoro delle autorità preposte che sono certo – conclude Menna – riusciranno a far emergere la verità».