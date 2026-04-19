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Vasto, 21enne trovato morto dai genitori nel garage condominiale: «È stato ucciso a coltellate». Cosa sappiamo

19 Aprile 2026 - 21:04 Alba Romano
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Carabinieri di spalle
Carabinieri di spalle
Il corpo senza vita di Andrea Sciorilli è stato trovato oggi, domenica 19 aprile, nella palazzina in cui viveva coi genitori in provincia di Chieti. Gli investigatori battono la pista dell'omicidio

Colpito da diverse coltellate, forse al culmine di una colluttazione. È questa l’ipotesi su cui si starebbero concentrando le indagini dei carabinieri per la morte di Andrea Sciorilli, 21 anni, aggredito nel garage del condominio in cui viveva con i genitori a Vasto, in provincia di Chieti. A trovarlo, quando ormai non c’era, purtroppo, più nulla da fare, sarebbero stati gli stessi genitori. Inutile l’arrivo del 118. E, ora, carabinieri e scientifica stanno cercando di capire cosa sia successo, nel primo pomeriggio, in quella palazzina residenziale.

Le indagini degli investigatori e l’ipotesi omicidio 

Che si trattasse di un omicidio è apparso chiaro fin da subito, ma al momento dagli investigatori non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Le indagini si baseranno soprattutto sulle testimonianze e sulle eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, utili a capire chi sia entrato nel garage e se la vittima conoscesse l’aggressore. I carabinieri hanno fatto evacuare i condomini dal palazzo e delimitato l’area, situata in una zona molto frequentata e trafficata.

I messaggi sui social 

C’è sgomento e incredulità in città dove la famiglia del ragazzo è molto conosciuta. Alcuni coetanei raccontano di un ragazzo apparentemente senza problemi, che magari potrebbe essersi trovato a frequentare le persone sbagliate. Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha scritto sui social in serata: «Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunità alla famiglia del giovane tragicamente scomparso. È una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi. Confido nel lavoro delle autorità preposte che sono certo – conclude Menna – riusciranno a far emergere la verità».

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