Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ECONOMIA & LAVOROCrisi Usa - IranEnergia elettricaGasIranMedio OrienteOlandaPetrolio

Medio Oriente, torna l’incubo energetico: Europa verso la stagnazione, l’Olanda corre ai ripari e attiva il piano di crisi

20 Aprile 2026 - 11:42 Cecilia Dardana
embed
centrale elettrica
centrale elettrica
L’escalation bellica scatena un nuovo shock dell’offerta che affossa la crescita dell’Eurozona (ferma all’1,1%). Mentre i Paesi Bassi valutano il ritorno delle domeniche a piedi e riducono i limiti di velocità, i governi europei cercano l’equilibrio difficile tra aiuti alle famiglie e tenuta dei conti pubblici

L’Europa è ufficialmente rientrata in emergenza energetica. Il nuovo shock dell’offerta causato dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello stretto di Hormuz, sta già smantellando le speranze di ripresa: secondo un’analisi dell’International Monetary Fund, la crescita dell’Eurozona per il 2026 è ora inchiodata a un 1,1%, mentre l’inflazione torna a mordere i consumi e a paralizzare gli investimenti, aumentando l’incertezza in tutta la regione. La conferma che la situazione sia arrivata a un punto di rottura arriva dai Paesi Bassi, che per la prima volta dalla sua introduzione dopo lo shock della guerra in Ucraina hanno attivato il piano nazionale di crisi energetica.

In cosa consiste il piano olandese

Il Premier olandese Rob Jetten ha fatto scattare la fase uno, vale a dire un innalzamento dei livelli di allerta che mette sotto scacco i settori più energivori come l’agricoltura e i trasporti. Non si tratta solo di burocrazia: se il monitoraggio dei flussi dovesse confermare il peggioramento delle forniture, l’Aja è pronta a rispolverare misure drastiche che evocano i periodi più bui dell’austerità, tra cui limiti di velocità ridotti in autostrada e il ritorno delle domeniche senza auto. Nel frattempo, il governo sta preparando d’urgenza nuovi sgravi fiscali per mitigare l’impennata del prezzo della benzina che minaccia di svuotare le tasche dei cittadini.

La sfida per i governi europei

La sfida per i governi europei, secondo l’IMF, è ora quella di non cadere nella trappola dei sussidi a pioggia. Le lezioni apprese durante i recenti shock energetici dimostrano che gli interventi generalizzati portano un sollievo minimo a fronte di debiti pubblici fuori controllo. Il sostegno fiscale deve essere temporaneo e chirurgico, diretto solo a chi è realmente esposto, mentre l’unica via per una crescita resiliente resta quella delle riforme strutturali per abbattere la dipendenza energetica. Proteggere il presente senza ipotecare il futuro non è più una scelta, ma l’unico percorso credibile per evitare che l’Europa affondi in una stagnazione strutturale dettata dai conflitti altrui.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

La crisi del carburante mette a terra i primi voli: da Lufthansa a Klm, ecco come si stanno muovendo le compagnie aeree

2.

Il Fatto: Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni. Il braccio di ferro con il governo

3.

Dario Amodei (Anthropic): «L’AI ha bisogno di regole, come auto e aerei». L’allarme su lavoro e cybersicurezza nell’intervista al Financial Times

4.

Fatih Birol (Aie) bacchetta l’Italia: «È troppo dipendente dal gas». E sul blocco di Hormuz: «Non torneremo alla normalità»

5.

La guerra in Medio Oriente fa salire il prezzo dell’acqua minerale: così il blocco di Hormuz si fa sentire anche sulle bottigliette di plastica

leggi anche
guerra usa idraele iran 20 aprile
ESTERI

L’Iran lancia droni contro le navi Usa a Hormuz. Borse in calo, petrolio e gas in crescita – La diretta

Di Alba Romano
pacchi bloccati militari usa
ESTERI

Senza il pacco dalla famiglia e con poche scorte: la vita, non facile, dei militari sulle portaerei Usa

Di Stefania Carboni
trump cancella fondi chiesa cattolica usa florida
ESTERI

E il governo Usa cancella 11 milioni di dollari di fondi alla chiesa cattolica

Di Alessandro D’Amato
ESTERI

Trump attacca ancora l’Italia su Truth: «Non c’è stata per noi»

Di Alba Romano
Joseph Aoun, Donald Trump e Netanyahu
ESTERI

Trump annuncia lo storico colloquio Israele-Libano, ma Aoun gela la Casa Bianca: ecco perché è saltato

Di Puente David