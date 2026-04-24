Anne Hathaway fa sognare i fan di Pretty Princess: «Stiamo lavorando al sequel»

Il personaggio interpretato da Anne Hathaway potrebbe tornare sugli schermi. Ma solo se la produzione riuscirà a garantire un ritorno «eccezionale»

Il ritorno a Genovia resta una promessa sospesa tra nostalgia e prudenza. A riaccendere l’entusiasmo dei fan è stata Anne Hathaway, che negli ultimi giorni è tornata a parlare del possibile terzo capitolo di The Princess Diaries: «Ci stiamo lavorando costantemente», ha spiegato l’attrice, oggi impegnata nella promozione del seguito de Il diavolo veste Prada.

Il desiderio del pubblico (e del cast)

Quello su The Pretty Princess 3 è un lavoro che procede a rilento, anche per via degli impegni del cast, ma che non è stato accantonato. Al contrario, l’idea di riportare sullo schermo Mia Thermopolis — l’adolescente impacciata diventata principessa nel film del 2001 — resta viva. E condivisa: «Tutti lo desiderano», ha aggiunto Hathaway, lasciando intendere che il nodo non è la volontà, ma la qualità del risultato.

La condizione di Hathaway

È qui che il progetto si gioca davvero. Perché, a oltre vent’anni dall’uscita del primo film e a più di quindici dal sequel The Princess Diaries 2: Royal Engagement, tornare a Genovia non è solo un’operazione nostalgica. Significa confrontarsi con un pubblico cresciuto, con aspettative più alte e meno disposto ad accontentarsi di un semplice effetto revival. La stessa Hathaway lo ha detto in modo esplicito: se si farà, dovrà essere «eccezionale».