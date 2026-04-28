Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto. La denuncia del marito violento, che non lascia sbloccare il passaporto della loro bimba di 3 anni

La donna è bloccata da mesi in Egitto con la piccola. Nascosta in una località protetta, ora dovrebbe affrontare anche il carcere

È stata condannata anche in appello in Egitto Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni, finita a processo per adulterio a seguito della denuncia dell’ex marito italo-egiziano Tamer Hamouda. Sostanzialmente confermata la condanna di primo grado, pronunciata dai giudici il 19 febbraio scorso. A renderlo noto è la legale della donna in Italia, l’avvocata Agata Armanetti, che stamane ha avuto la notizia dal consolato italiano in Egitto. Tamer Hamouda non vuole far tornare la figlia, con Nessy, in Italia. Il passaporto italiano della bambina è di fatto bloccato. L’uomo, cittadino italo-egiziano, è stato condannato in via definitiva in Italia per reati di stalking e violenza ai danni di un’altra donna. È stato inoltre indagato dalla Procura di Genova per maltrattamenti e tentata sottrazione di minore.

La vita assurda di Nessy in Egitto

Ora sia Nessy che la piccola, che è con lei, si trovano in una località nascosta in Egitto. Il marito l’ha denunciata per adulterio, ottenendo così la sua condanna a sei mesi di carcere.