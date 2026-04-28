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«Nonna, sali a bordo», così un drone di terra ucraino salva l’anziana dal fuoco russo – Il video

28 Aprile 2026 - 15:20 Alba Romano
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La missione nel Donetsk, con lieto fine

Un’anziana è stata tratta in salvo dai militari della 60ª Brigata Meccanizzata ucraina nei pressi di Lyman, nel Donetsk, con l’uso di un UGV (Unmanned Ground Vehicle), ovvero un drone di terra. La donna, individuata mentre camminava sotto il fuoco d’artiglieria tra crateri di proiettili, era rimasta senza casa a causa dei combattimenti. Per facilitare il recupero i soldati le hanno inviato il veicolo terrestre, con un messaggio scritto su una coperta: «Nonna, sali a bordo».

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