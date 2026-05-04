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Lipsia, auto si lancia contro la folla in centro: due morti. Diversi feriti – Il video

04 Maggio 2026 - 18:08 Stefania Carboni
L'autista viaggiava ad alta velocità sulla Grimmaische Straße

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un’auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. Lo riporta il sito della Reuters, citando l’emittente locale Mdr in contatto con la polizia locale. Il conducente è stato arrestato. Non è ancora chiaro se sia un incidente automobilistico o terrorismo. Sarebbero una ventina le persone colpite dall’impatto con l’autovettura.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalla Bild l’autista viaggiava ad alta velocità sulla Grimmaische Straße. Sul luogo dell’incidente sono presenti circa dieci ambulanze. I negozi nella zona pedonale sono chiusi. «Siamo devastati. Tutto ciò che posso fare ora è esprimere la mia solidarietà alle famiglie delle vittime. Ora tutto il resto dipenderà dal lavoro della polizia e delle autorità inquirenti», ha dichiarato il sindaco Jung.

(in aggiornamento)

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