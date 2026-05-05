Finti controlli veterinari sugli animali domestici: così adesso i truffatori cercano di introdursi nelle case

Diversi i casi registrati a Roma e a Monterosso Grana: le amministrazioni invitano i cittadini a denunciare

Provano a conquistare la fiducia dei proprietari di una casa facendo leva su uno dei loro affetti più cari: gli animali domestici. Sono i truffatori in azione nel comune di Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, che da alcuni giorni si introducono nelle case degli abitanti fingendo di dover effettuare dei controlli veterinari.

Il messaggio del Comune

A segnalare la truffa è stata l’amministrazione comunale, con un avviso pubblicato sul sito internet: «Si informa la cittadinanza che sono stati recentemente segnalati diversi tentativi di truffa riguardanti controlli sugli animali domestici – si legge nel messaggio -. I truffatori utilizzano falsi avvisi per introdursi nelle case con la scusa di controlli veterinari». Il Comune, che ha chiesto ai cittadini di condividere questo avviso e di segnalare eventuali episodi sospetti alle autorità chiamando il 112, ricorda anche che «la tutela degli animali è una cosa seria: difendiamola anche da chi la usa per ingannare».

Il precedente a Roma

Una truffa simile era stata segnalata a gennaio scorso a Roma, quando in divesi condomini delle zone di Talenti e Montesacro erano comparsi dei volantini che annunciavano «ispezioni del servizio veterinario della Asl Roma 1 per verificare “obblighi e responsabilità” dei possessori di animali domestici». Sul volantini erano riportati anche i loghi della Regione Lazio e dell’Asl Roma 1, che però aveva denunciato la truffa spiegando: «Usare il servizio sanitario pubblico come grimaldello per introdursi nelle abitazioni non solo è scorretto ma sfrutta in modo ignobile il sentimento di fiducia verso il personale medico e infermieristico e l’affetto per gli animali domestici, facendo leva sulle emozioni più intime per truffare i malcapitati».