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Fischietto, form per le molestie e app: così femministe e centri antiviolenza preparano le donne al raduno degli Alpini a Genova

05 Maggio 2026 - 18:20 Anna Clarissa Mendi
Ll'associazione Rete donne per la politica e Non una di meno hanno diffuso un vademecum contro le violenze di genere: «L'adunata non è un evento neutro»

Un form anonimo attivo dal 7 maggio per segnalare eventuali molestie, insieme a un fischietto e l’app del Centro Antiviolenza Mascherona da installare sullo smartphone per chiedere aiuto. È questo il contenuto del vademecum, dal titolo ironico “Adda passà ‘a adunata”, diffuso sui social da Non una di Meno Genova, Rete di donne per la politica, Unione Donne in Italia e il Cav Mascherona. Si tratta di una breve guida pensata in vista dell’adunata nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’obiettivo, spiegano le associazioni, è fornire a donne e persone della comunità Lgbtqia+ strumenti utili per affrontare possibili situazioni di disagio, molestie o catcalling durante le giornate dell’evento. Nel volantino si sottolinea inoltre che l’adunata non viene considerata un evento «neutro», poiché – secondo le promotrici – comporterebbe l’occupazione della città da parte di un’associazione di ex militari, in un contesto nazionale descritto come sempre più militarizzato. «Saranno giorni di apprensione e disagio – si legge su Instagram – Se sentiamo fischiare, avviciniamoci, ascoltiamo, interveniamo o chiediamo aiuto sempre con il consenso della persona in difficoltà»

Foto copertina: ANSA / Foto d’archivio

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