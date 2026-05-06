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All’asta una serie di cimeli appartenuti a Matthew Perry. L’iniziativa per combattere lo stigma delle dipendenze

06 Maggio 2026 - 13:48 Gabriele Fazio
Venduta per 8,5 milioni la villa in cui morì Matthew Perry
Venduta per 8,5 milioni la villa in cui morì Matthew Perry
Tra gli oggetti legati a Friends in vendita figurano una collezione di 26 sceneggiature di episodi come The One With Ross's Tan, The One Where Joey Speaks French e il finale in due parti della serie, The Last One.

Gli oggetti personali appartenenti al defunto attore di Friends Matthew Perry saranno messi all’asta il mese prossimo. L’iniziativa però non rappresenta il solito episodio riguardante il feticismo dei cimeli del mondo dello showbiz, ormai un mercato ultramilionario, ma rientra nella programmazione di intenti della fondazione no-profit che porta il nome dell’attore scomparso il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni a causa di un annegamento accidentale dovuto ai forti livelli di ketamina rilevati poi nel suo corpo.

A chi andranno i proventi dell’asta

La fondazione si propone di combattere lo stigma riguardante le dipendenze infatti, come già annunciato, a partire dal 5 giugno, l’asta di beneficenza devolverà il ricavato per «promuovere l’eredità più significativa di Matthew: costruire un futuro libero dallo stigma della dipendenza, in cui ogni persona in cerca di recupero abbia accesso alle cure, alle risorse e alla comunità di cui ha bisogno per prosperare». Ma non solo, tra i beneficiari dell’asta figurano anche la Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine presso il Massachusetts General Hospital e l’Healing Appalachia, un festival di musica che mette al centro il recupero dalle dipendenze, nonché numerose sovvenzioni per il recupero a livello locale destinate ad altre organizzazioni in prima linea in questa battaglia che ha contraddistinto, purtroppo, gli ultimi anni di vita di uno degli attori più amati della storia del piccolo schermo. «Matthew credeva che la dipendenza dovesse essere affrontata con compassione e scienza, non con il silenzio – ha dichiarato Lisa Kasteler Calio, CEO della Matthew Perry Foundation – Quest’asta alimenta il lavoro della fondazione per ampliare l’accesso a cure basate sul contrasto verso ogni genere di stigma. È un ulteriore modo per garantire che nessuno debba combattere questa malattia da solo».

Cosa si potrà acquistare

Tra gli oggetti legati a Friends in vendita figurano una collezione di 26 sceneggiature di episodi come The One With Ross’s Tan, The One Where Joey Speaks French e il finale in due parti della serie, The Last One. Nel menù anche due sceneggiature autografate da Perry e dai suoi colleghi Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer, donate dalla Warner Bros. Tra i pezzi all’asta figurano anche il premio SAG del 1995 vinto da Perry e una collezione personale di opere d’arte di artisti come Banksy e Mel Bochner.

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