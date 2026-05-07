Il Comune che multa se stesso e non paga

È accaduto a Pavia, dove Palazzo Mezzabarba ha ricevuto un’intimazione di pagamento dalla società incaricata della riscossione per conto del Comune, relativo a una violazione del codice della strada

In Italia succede anche questo. Un Comune che finisce per farsi recapitare una multa da solo. E, per di più, non la paga nei tempi previsti. È accaduto a Pavia, dove Palazzo Mezzabarba ha ricevuto un’intimazione di pagamento dalla stessa società incaricata della riscossione per conto dell’ente. Lo scorso 17 aprile, agli uffici comunali è arrivata una raccomandata inviata da Abaco, la società che gestisce il recupero dei crediti. All’interno era contenuto l’avviso relativo a una sanzione non saldata. Dalle verifiche interne è emerso che il 19 febbraio 2022 un mezzo di proprietà del settore Coesione, Integrazione e Cooperazione, affidato in uso a una cooperativa sociale, era stato sanzionato per una violazione del codice della strada.

La multa non saldata nei tempi previsti

La multa – scrive la Provincia Pavese – non era stata saldata nei termini previsti, per ragioni non chiarite. Una possibile dimenticanza, una mancata comunicazione o un disguido amministrativo. L’importo, nel frattempo, è lievitato fino a 953,44 euro. A seguito dell’intimazione, il Comune ha deciso di rivalersi sulla cooperativa che aveva in uso il veicolo, impiegato nella gestione dei Centri diurni per disabili (Cdd).

Foto copertina: PEXELS / ERIK MCLEAN