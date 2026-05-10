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Sciopero aerei, voli a rischio l’11 maggio: si ferma EasyJet e disagi a Roma, Napoli e Palermo. Le fasce di garanzia

10 Maggio 2026 - 20:37 Ygnazia Cigna
Tabellone aeroportuale con voli cancellati per lo sciopero aerei dell'11 maggio
Tabellone aeroportuale con voli cancellati per lo sciopero aerei dell'11 maggio
All'agitazione nazionale, si aggiungono le proteste locali in diversi aeroporti, che colpiranno piloti, assistenti di volo e servizi di terra. Ecco tutto quello che c'è da sapere
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Lo sciopero aerei di domani 11 maggio mette a rischio centinaia di collegamenti in tutta Italia. All’agitazione nazionale proclamata dal personale EasyJet si aggiungono le proteste locali in diversi aeroporti, che colpiranno piloti, assistenti di volo e servizi di terra. Ecco tutto quello che c’è da sapere su voli garantiti, orari delle proteste e possibili cancellazioni.

Tutte le proteste

Oltre a EasyJet, infatti, dalle 12 alle 16 si fermeranno i lavoratori dei servizi di handling all’aeroporto di Palermo, con lo sciopero del personale di Asc Handling, Aviapartner e Gh Palermo. A Napoli e Roma si fermano i dipendenti di Enav dalle 10 alle 18, in una protesta proclamata da UilTrasporti. A Cagliari lo stop è previsto tra le 13 e le 17 e coinvolge il personale di Sogaer, Sogaerdyn e Sogaersecurity. Disagi anche a Roma Fiumicino, dove dalle 12 alle 16 si fermeranno i dipendenti di Adr Security, e a Varese, con lo sciopero degli operatori cargo di Alha Group e Mle-Bcube.

Quali sono le fasce di garanzia

Sul sito dell’Enac è consultabile l’elenco dei voli garantiti in caso di sciopero, pubblicato nella sezione dedicata. Durante le agitazioni, ricorda l’ente, restano attive alcune fasce orarie protette, ovvero dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera, nelle quali i collegamenti devono comunque essere assicurati. Sono inoltre sempre esclusi dalle interruzioni i voli di Stato, militari, sanitari, di emergenza, umanitari e di soccorso.

Perché c’è lo sciopero

Il momento centrale della giornata sarà lo sciopero nazionale dei piloti e degli assistenti di volo di easyJet. La protesta è stata indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, che denunciano il blocco della trattativa per il rinnovo del contratto e un peggioramento delle relazioni industriali, oltre a diverse criticità operative. La mobilitazione arriva dopo una serie di agitazioni già avvenute nei mesi scorsi, uno sciopero di 4 ore il 31 gennaio e un’astensione di 24 ore il 26 febbraio, senza che si siano registrati progressi concreti nei negoziati tra le parti.

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