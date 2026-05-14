Il mistero della Pontiac Trans nera di “Supercar”: è ferma in un museo da anni, ma ha preso una multa per eccesso di velocità (e non solo)

Una multa per eccesso di velocità nella città di New York per la copia esatta di KITT, la celebre auto di Supercar. Ma la macchina non esce da anni da un museo in Illinois

Una Pontiac Firebird Trans Am nera, dal look nostalgico e inconfondibile, alla cui sola vista la mente e i ricordi corrono indietro nel tempo fino agli anni Ottanta e alla celebre serie “Supercar”. Dal 1982 al 1986, ma anche nei decenni successivi con le sue repliche (e un breve sequel), ha incollato al teleschermo milioni di spettatori intenti a seguire le avventure del giustiziere David Hasselhoff, nei panni di Michael Knight, in compagnia della sua fedele – ma spesso irriverente – automobile, completamente automatizzata, dotata di voce e personalità controllate dall’intelligenza artificiale, di nome KITT. Una replica esatta del celebre modello è esposta e ferma da anni in un museo dell’Illinois. Eppure, ci sarebbe chi sostiene che si sia resa protagonista di spiacevoli infrazioni del codice della strada.

Una fedele replica della supercar KITT, Roma, 15 aprile 2014. ANSA

La replica esatta esposta nel Volo Museum, vicino a Chicago

In occasione delle registrazioni della serie, erano stati costruiti circa 20 modelli di KITT (acronimo di Knight Industries Two Thousand), la Trans Am nera con un irriverente computer parlante che accompagnava in ogni puntata David Hasselhoff nelle sue avventure per sconfiggere i cattivi. Rispetto al numero iniziale, oggi ne sarebbero rimaste solo cinque, come riportato dalla rivista Road & Track. Quella conservata all’interno del museo Volo Museum, vicino a Chicago, nello stato dell’Illinois, sarebbe invece una replica esatta, una delle diverse in circolazione.

Il caso della multa per eccesso di velocità

Il post sulla pagina Facebook del Volo Museum era comparso venerdì scorso e di lì a poco avrebbe attirato l’attenzione dei media dell’intero Paese. La notizia era la ricezione, via posta, di una multa di 50 dollari. L’accusa sarebbe stata quella di aver superato il limite di velocità, viaggiando a 59 km/h in una zona in cui il limite era di 40 km/h. Peccato, però, che a rendersi protagonista e colpevole dell’infrazione, secondo le fotografie e secondo la comunicazione inoltrata dal Dipartimento dei Trasporti della città di New York, non fosse stata una macchina normalmente in circolazione, ma proprio la replica ospitata da anni all’interno del museo. Auto quest’ultima che non lascia da anni l’edificio. Il luogo del misfatto non sarebbe poi stato uno sperduto comune della California, ma la Grande Mela: le telecamere immortalano infatti il veicolo aggirarsi per New York, a Brooklyn, il 22 aprile.

Le targhe identiche dello Stato della California

Non essendo destinata alla circolazione, la targa della Pontiac Trans Am nera, conservata nel museo dell’Illinois, non risulta regolarmente registrata. Sembra invece che lo sia a tutti gli effetti quella dell’auto ripresa dalle telecamere del Dipartimento dei Trasporti della città di New York: apparterebbe a una persona dal cognome Knight, che avrebbe rinnovato l’immatricolazione per la targa statale KNIGHT nel mese di marzo. Il mistero risiede quindi in come il Dipartimento sia risalito alla versione non immatricolata custodita nel museo, reputando di dover inoltrare alla sua direzione la multa da 50 dollari invece che al diretto responsabile. Il museo avrebbe così nel frattempo richiesto un’udienza per contestare la contravvenzione.

Frame della targa della replica della Pontiac Trans Am nera tratto da un video dell’account YouTube “Volo Museum”

Il post su Facebook

«Beh, questa è nuova… l’abbiamo ricevuta per posta oggi. È autentica al 100%. Una telecamera del traffico ha ripreso KITT di Knight Rider mentre sfrecciava per le strade di New York. La telecamera ha ripreso la targa speciale (non una targa vera… e per di più una targa californiana). Il loro sistema ufficiale collega la targa speciale al Volo Museum e ci hanno fatto una multa di 50 dollari!! Non ci si può credere! La nostra KITT non si muove dal nostro museo da anni!».

La multa per eccesso di velocità e le altre sei…non pagate

Stesso modello e stessa targa, con la dicitura “California”. Così le fotografie scattate ed esaminate nella città di New York hanno portato all’individuazione del veicolo da parte del personale del Dipartimento dei Trasporti. Un sistema di 750 telecamere con rilevatori di velocità nella Grande Mela rileva qualunque infrazione del limite commessa da veicoli che si aggirino ad a una velocità superiore di oltre 16 km/h rispetto al limite. Come riporta la ABC, «la targa è inoltre collegata ad altre cinque infrazioni al codice della strada non pagate a New York a partire dalla fine del 2024, come risulta dai registri comunali».

«Vogliamo scoprire chi sia questo tizio»

La risposta dei funzionari del Volo Museum è stata da subito molto divertita e ironica. Jim Wojdyla, direttore marketing, ha commentato: «Siamo noti per le nostre auto di Hollywood provenienti da film e serie TV, ma non ho idea di come siamo passati da una multa a New York alle targhe in California e infine al Volo Museum in Illinois. Stiamo ancora cercando di capirlo». Poi ha aggiunto: «È davvero divertente. Vogliamo scoprire chi sia questo tizio di Knight Rider, perché si sa, chi si somiglia si piglia. Sembra dannatamente fedele all’originale. Ci piacerebbe conoscere questa persona».

Supercar: la serie cult degli anni 80′

Sui social il museo ha ironizzato, insinuando che il responsabile delle “scappatelle” di KITT fosse proprio David Hasselhoff, che nei panni di Michael Knight l’aveva guidata per ben 4 stagioni. La prima serie era stata registrata tra il 1982 e il 1986, mentre un sequel dal titolo “Knight Rider” era stato brevemente prodotto dal 2008 al 2009. In Italia la serie era arrivata nel 1984, ed era trasmessa su Italia 1. La storia racconta di un poliziotto di nome Michael Arthur Long che viene salvato dalle industrie Knight: nonostante sia in fin di vita, riesce a salvarsi con una plastica facciale e un lungo e duro addestramento. Una volta ripresosi, decide di cambiare identità, trasformandosi in Michael Knight, interpretato dall’attore David Hasselhoff. La sua nuova missione sarà quella di tutore della legge che combatte contro il crimine, a bordo e con l’aiuto della sua inseparabile automobile dal nome KITT, praticamente indistruttibile e del tutto automatizzata.

Foto copertina: Ansa ©JESUS DIGES