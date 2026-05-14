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Sciopero dei mezzi a Milano il 15 maggio: lo stop «ridotto» di metro, tram e bus per il concerto di Radio Italia: orari e fasce di garanzia

14 Maggio 2026 - 16:20 Matteo Revellino
tram milano
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La protesta interesserà la fascia oraria 8.45-15. Lo sciopero è stato ridotto per garantire la sicurezza in occasione dell'evento in piazza Duomo
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Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano, venerdì 15 maggio. Inizialmente previsto per tutta la giornata, il sindacato Al Cobas ha accolto l’invito della Prefettura di limitare la sospensione dei servizi solo nella fascia dalle 8:45 fino alle 15. La sera, infatti, è previsto il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo.

Gli orari

«A Milano non potrà esserci uno sciopero di 24 ore. Il prefetto – spiega Al Cobas – ha sollevato problemi di ordine pubblico e di sicurezza legati al deflusso delle decine di migliaia di giovanissimi attesi al concertone del 15 maggio in Piazza Duomo». Pertanto bus, tram e metropolitana (M1, M2, M3, M4 e M5) saranno a rischio limitatamente dalle 8.45 alle 15 mentre saranno garantiti dall’apertura fino alle 8.45 e dalle 15 in poi.

Il motivo dello sciopero

Stop al progetto «Milano Next» e alla trasformaizioen di Atm in un’azienda speciale del Comune di Milano: sono queste le motivazioni che hanno portato l’organizzazione sindacale Al Cobas a indire uno sciopero per venerdì 15 maggio. Un altro tema centrale riguarda la sicurezza dei conducenti, per cui vengono richiesti sistemi di protezione passiva, il distanziamento tra conducenti e utenti e l’inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri. Il sindacato denuncia, inoltre, una pulizia insufficiente delle vetture e degli ambienti di lavoro. Al Cobas sottolinea anche la carenza di organico e l’utilizzo crescente degli straordinari, chiedendo un 150 euro netti in più in busta paga, più la conversione dei contratti part-time in full-time per chi lo volesse.

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