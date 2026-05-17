Padova, professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni»

Il 36enne, ora agli arresti domiciliari, è accusato di aver abusato di sette ragazzi tra il 2017 e lo scorso marzo. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime

Un professore di religione, Francesco Saviane, è stato arrestato dalla polizia di Padova con l’accusa di aver abusato di sette ragazzi, tutti minorenni, tra il 2017 e lo scorso marzo. Come riporta il Gazzettino, l’uomo, 36 anni, è stato anche animatore in alcune parrocchie nel Padovano e collaboratore di una realtà sportiva. Da venerdì scorso si trova agli arresti domiciliari nella canonica di un comune dell’hinterland.

Le indagini

A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime, che nei mesi scorsi aveva confidato a un altro insegnante dello stesso istituto quanto accaduto con il professore di religione. Dal cellulare del ragazzo sono poi emerse le chat con altri amici che avevano subito gli stessi abusi e che si confidavano tra loro. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo sarebbe riuscito a conquistare la fiducia di ragazzini e genitori nel tempo, proponendosi anche di portare a casa i minori dopo le varie attività, organizzando occasioni di incontro e creando un rapporto di confidenza.

Foto copertina: NICOLETA RALUCA TUDOR / DREAMSTIME