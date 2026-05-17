Ultime notizie Delitto di GarlascoEurovision Song ContestJannik SinnerMaldiveModena
ATTUALITÀArrestiBambiniInchiesteScuolaTrevisoVenetoViolenza sessuale

Padova, professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni»

17 Maggio 2026 - 12:51 Alba Romano
prof-religione-violenza-sessuale-minorenni-arresto
prof-religione-violenza-sessuale-minorenni-arresto
Il 36enne, ora agli arresti domiciliari, è accusato di aver abusato di sette ragazzi tra il 2017 e lo scorso marzo. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime
Google Preferred Site

Un professore di religione, Francesco Saviane, è stato arrestato dalla polizia di Padova con l’accusa di aver abusato di sette ragazzi, tutti minorenni, tra il 2017 e lo scorso marzo. Come riporta il Gazzettino, l’uomo, 36 anni, è stato anche animatore in alcune parrocchie nel Padovano e collaboratore di una realtà sportiva. Da venerdì scorso si trova agli arresti domiciliari nella canonica di un comune dell’hinterland.

Le indagini

A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime, che nei mesi scorsi aveva confidato a un altro insegnante dello stesso istituto quanto accaduto con il professore di religione. Dal cellulare del ragazzo sono poi emerse le chat con altri amici che avevano subito gli stessi abusi e che si confidavano tra loro. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo sarebbe riuscito a conquistare la fiducia di ragazzini e genitori nel tempo, proponendosi anche di portare a casa i minori dopo le varie attività, organizzando occasioni di incontro e creando un rapporto di confidenza.

Foto copertina: NICOLETA RALUCA TUDOR / DREAMSTIME

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Contro la dottoressa Solange Fugger due esposti disciplinari ma lei sarà a un congresso su medicina e social con il presidente dell’Ordine

2.

Perché la volontà della famiglia Poggi potrebbe contare più dei tribunali in caso di proscioglimento di Stasi nella revisione del processo

3.

Modena, investe i pedoni, poi tenta la fuga e accoltella un passante: 8 feriti, gravissima una donna

4.

Garlasco, ecco le lettere della mamma di Sempio a Stasi: «Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio la mattina»

5.

Stella, la bimba difesa dai vicini a Monteverde, è stata affidata al padre. «Prelevata a scuola dalla polizia»

leggi anche
concita borrelli
CULTURA & SPETTACOLO

Concita Borrelli e la frase a Porta a Porta: «Ognuno sogna lo stupro». Attese stasera le sue scuse (incluse quelle di Bruno Vespa) – Il video

Di Stefania Carboni
poliziotti arresti verbali inventati milano
ATTUALITÀ

Venezia, donna trans violentata da un poliziotto durante un controllo in questura: arrestato

Di Alba Romano
jp morgan chirayu rana violentato capa
ESTERI

«Io, drogato e violentato per anni dalla mia capa a Jp Morgan Chase»

Di Alessandro D’Amato
bongiorno
POLITICA

Violenza sessuale e consenso, nuovo rinvio per la legge. Ma Forza Italia ora apre alla mediazione e anche i Cinque stelle ci pensano

Di Luca Graziani
matteo bonacina arresto stalking violenza sessuale
ATTUALITÀ

Il campione paralimpico arrestato per abusi sessuali e stalking

Di Alba Romano