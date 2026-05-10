Venezia, donna trans violentata da un poliziotto durante un controllo in questura: arrestato

Nell'indagine sono finiti anche alcuni messaggi che l’uomo avrebbe inviato alla donna dopo essersi procurato il suo numero in modo illecito

Un vice ispettore della polizia di Stato di Venezia è stato posto agli arresti domiciliari con le accuse di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità e violenza sessuale aggravata ai danni di una donna transgender. Il provvedimento, disposto ora nell’ambito di un’indagine della Procura di Venezia, riguarda fatti che secondo l’accusa sarebbero avvenuti nel mese di dicembre. Tutto è nato, come ricostruisce Il Gazzettino, da un intervento per un furto di alcuni vestiti in un centro commerciale di Marghera, nel Veneziano, dove due giovani donne transgender peruviane erano state fermate dalla polizia e accompagnate in questura per gli accertamenti di rito. Durante le procedure di identificazione, le due si trovavano negli uffici per i controlli su documenti e posizione sul territorio.

Le violenze e i messaggi che inguaiano il poliziotto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in quel contesto il vice ispettore avrebbe avanzato richieste sessuali alle due donne, prospettando in cambio la possibilità di evitare conseguenze giudiziarie. Al rifiuto, una delle due sarebbe stata seguita nei bagni e costretta a subire violenze sessuali. A sostegno dell’accusa ci sarebbero le testimonianze delle due giovani e alcuni messaggi successivamente inviati dal poliziotto al telefono di una delle vittime, nei quali si farebbe riferimento a quanto accaduto. Il poliziotto inoltre, avrebbe recuperato in modo illecito il numero di cellulare della donna proprio dagli atti a cui aveva accesso in quanto poliziotto. L’indagine è ancora in corso e la ricostruzione dovrà essere verificata nel prosieguo degli interrogatori e degli accertamenti giudiziari. La questura di Venezia ha intanto avviato un procedimento disciplinare interno per la sospensione del vice ispettore.