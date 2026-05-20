L’Ue ha firmato l’accordo sui dazi con gli Usa

Von der Leyen: «Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso»

Ok dell’Unione Europea all’accordo commerciale e tariffario con gli Stati Uniti. I membri del Parlamento Europeo e gli stati membri hanno firmato un documento provvisorio che attua l’accordo di Turnberry. Ad annunciarlo la presidenza cipriota dell’Ue: «Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo sull’attuazione delle disposizioni tariffarie della Dichiarazione congiunta Ue-Usa adottata il 21 agosto 2025», si legge in una nota della presidenza.

L’Unione e gli impegni

«Oggi, l’Unione europea mantiene i suoi impegni», ha dichiarato Michael Damianos, ministro dell’Energia, del Commercio e dell’Industria di Cipro, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue, in un comunicato che annuncia il via libera. «Mantenere un partenariato transatlantico stabile, prevedibile ed equilibrato è nell’interesse di entrambe le parti», ha sottolineato. Il sì è arrivato dopo mesi di pressione del presidente Donald Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe – in particolare dazi su auto e camion europei dal 15 al 25% – se il via libera non fosse arrivato entro il 4 luglio. Il blocco dei 27 paesi aveva stipulato un accordo con Washington lo scorso luglio, fissando dazi del 15% sulla maggior parte delle merci europee. Ma con grande frustrazione di Trump non aveva ancora mantenuto la promessa di eliminare i dazi sulla maggior parte delle importazioni statunitensi in cambio.

L’accordo

L’accordo interno, faticosamente raggiunto, mette l’Unione Europea sulla buona strada per rispettare la scadenza fissata da Trump per la ratifica dell’intesa siglata a Turnberry, in Scozia, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sulla carta, il via libera dell’Ue dovrebbe consentire di voltare pagina, dopo oltre un anno di battaglie commerciali transatlantiche. La campagna tariffaria scatenata da Trump prima dell’accordo di Turnberry, che include pesanti imposte su acciaio, alluminio e componenti per auto, ha spinto il blocco a coltivare i legami commerciali in tutto il mondo.

Il testo finale

Il Parlamento europeo aveva dato il via libera condizionato all’accordo a marzo, dopo mesi di ritardi causati dalle mire di Trump sulla Groenlandia e da una sentenza della Corte Suprema statunitense che ha annullato molti dei dazi imposti dal presidente. Il testo definitivo autorizza la Commissione europea ad attivare il meccanismo di sospensione qualora gli Stati Uniti non rispettino i propri impegni o interrompano gli scambi commerciali e gli investimenti con l’Ue. Anche «discriminando o prendendo di mira gli operatori economici dell’Ue». Fornisce inoltre all’UE gli strumenti per affrontare i picchi di importazioni statunitensi «che causano o minacciano di causare gravi danni ai produttori nazionali», con la sospensione come possibile conseguenza.

Ursula von der Leyen

«Un accordo è un accordo, e l’Ue onora i propri impegni», ha detto Ursula von der Leyen. «Accolgo con favore l’intesa raggiunta dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla riduzione dei dazi doganali per le esportazioni industriali statunitensi verso l’Ue. Ciò significa che presto adempiremo alla nostra parte della dichiarazione congiunta Ue-USA, come promesso. Invito ora i colegislatori ad agire rapidamente e a portare a termine il processo. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso» scrive su X la presidente della Commissione Europea.