Filosa (Stellantis): «Lo stabilimento di Cassino ha un futuro. Non chiuderemo in Italia e in Europa»

Le dichiarazioni durante l'Investitor Day. «Valuteremo altre partnership ma prima sviluppiamo quelle in corso»

L’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha assicurato che lo stabilimento di Cassino «ha un futuro», spiegando che il suo destino sarà legato al nuovo piano industriale di Maserati, atteso per dicembre. Durante l’Investor Day, Filosa ha sottolineato che Maserati rappresenta «un elemento di successo industriale anche per Cassino» e che a dicembre, a Modena, il gruppo presenterà la strategia complessiva del marchio, comprese le decisioni sul sito produttivo laziale.

Nessun impianto chiuso in Italia e Europa

Il manager ha inoltre escluso la chiusura di impianti in Italia e in Europa, ribadendo che Stellantis punta a ridurre la capacità produttiva senza ricorrere a stop delle fabbriche, anche grazie alla condivisione produttiva con partner industriali. Filosa ha ricordato gli investimenti già avviati nei siti italiani, citando il rilancio della produzione a Mirafiori, i nuovi programmi per Melfi e Pomigliano d’Arco, oltre agli interventi previsti ad Atessa. «Il piano Italia è sulla buona strada», ha dichiarato.

Sui veicoli commerciali l’ottimismo in «nuove regole europee più chiare»

Sul fronte dei veicoli commerciali, Filosa si è detto fiducioso sull’arrivo di nuove regole europee più chiare, sostenendo che «tutti sono d’accordo sul fatto che le normative debbano cambiare». Secondo il numero uno di Stellantis, l’incertezza normativa sta spingendo molti clienti a rinviare l’acquisto di nuovi mezzi, continuando invece a utilizzare veicoli più vecchi e più inquinanti.

Infine, Filosa ha aperto alla possibilità di future collaborazioni industriali con gruppi cinesi, pur precisando che la priorità resta consolidare le partnership già avviate con Leapmotor e Dongfeng Motor Corporation. I costruttori cinesi, ha spiegato, vengono considerati «più partner che concorrenti», soprattutto per le opportunità di condivisione di tecnologie, acquisti e catene di fornitura, strumenti ritenuti strategici per competere con colossi come Geely e BYD.