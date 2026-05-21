«Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi», la minaccia su Cuba dopo l’incriminazione di Raúl Castro

L'annuncio su X del Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom): «Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz»

La tensione tra Washington e L’Avana torna a salire. Il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha annunciato l’arrivo, nella giornata di ieri – mercoledì 20 maggio – della portaerei a propulsione nuclear Nimitz e del suo gruppo d’attacco nelle acque caraibiche. Una mossa che arriva mentre l’amministrazione di Donald Trump intensifica la pressione su Cuba e, nello stesso giorno, incrimina l’ex presidente Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili al largo delle coste cubane nel 1996. «Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz», ha scritto su X il Southcom, il comando responsabile delle operazioni militari Usa in America Latina, escluso il Messico.

Che cos’è la portaerei Nimitz?

Il gruppo di combattimento è composto dalla portaerei USS Nimitz (CVN 68), dal Carrier Air Wing 17 imbarcato (CVW-17), dal cacciatorpediniere USS Gridley (DDG 101) e dalla nave da rifornimento USNS Patuxent (T-AO 201), che secondo Southcom «rappresentano l’emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari e di un vantaggio strategico». Nel messaggio sui social, Southcom ha inoltre evidenziato che l’USS Nimitz ha dimostrato la sua capacità di combattimento «dallo Stretto di Taiwan fino al Golfo Persico», garantendo la stabilità e difendendo la democrazia su scala globale.

Nel 2025 gli Usa avevano già inviato un’altra portaerei nei Caraibi

Alla fine del 2025, Washington aveva già inviato un’altra portaerei, la USS Gerald Ford, nei Caraibi, dove ha poi supportato l’operazione per la cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro lo scorso 3 gennaio, prima di dirigersi verso il Medio Oriente, dove ha partecipato all’attuale campagna contro l’Iran.

Foto copertina: ANSA/FAZRY ISMAIL | I caccia parcheggiati sul ponte di volo della portaerei di classe Nimitz USS, Malaysia, 26 novembre 2024