Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
ESTERIArticoDonald TrumpGroenlandiaIntelligenza artificialeUSA

«Ciao, Groenlandia»: Trump usa l’AI e torna a mettere gli occhi sull’isola. Ma i residenti non ci stanno: «Tornate a casa, non vi vogliamo»

23 Maggio 2026 - 17:38 Bruno Gaetani
donald trump groenlandia foto ai
donald trump groenlandia foto ai
Conclusa la prima visita di Jeff Landry, inviato speciale degli Usa: «I groenlandesi amano gli Stati Uniti». Ma a Nuuk i cittadini lo contestano
Google Preferred Site

Tra un blitz in Venezuela, una guerra contro l’Iran e una minaccia a Cuba, Donald Trump non ha alcuna intenzione di dimenticarsi della Groenlandia. L’inquilino della Casa Bianca torna a provocare gli alleati europei con un’immagine creata dall’intelligenza artificiale, che lo ritrae dietro le montagne mentre guarda alla città sottostante. La scritta che accompagna la scritta è laconica: «Hello, Greenland».

Il nuovo consolato americano a Nuuk

Da quando le sue minacce di prendere l’isola con la forza fecero infuriare i governi europei, Trump sembrava quasi essersi dimenticato della questione. Invece, tra un ultimatum e l’altro indirizzato al regime di Teheran, il presidente americano è tornato a mettere gli occhi sulla Groenlandia. Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti hanno aperto una nuova sede diplomatica a Nuuk, molto più grande e visibile della precedente, proprio con l’obiettivo di espandere la propria presenza e influenza sull’isola.

La visita dell’inviato Usa e la protesta dei residenti

Nelle scorse ore, inoltre, Jeff Landry – governatore della Luisiana e inviato speciale degli Usa – ha concluso la sua prima visita sull’isola artica: «É stato un viaggio fantastico, ho incontrato molte persone. Al contrario di quel che si legge sui giornali, i groenlandesi amano gli Stati Uniti e vorrebbero un maggiore coinvolgimento Usa in Groenlandia» ha spiegato all’emittente conservatrice Fox News. Parole che stridono con le immagini riportate da diverse testate groenlandesi e internazionale, che mostrano centinaia di persone riunite in corteo contro l’apertura del consolato statunitense e la presenza dello stesso Landry.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’errore umano che ha portato alla morte dei 5 sub italiani alle Maldive

2.

Iran, Trump vede i consiglieri di sicurezza. Axios: «Valuta un attacco salvo svolte dell’ultimo minuto». Teheran: «L’accordo non è imminente» – La diretta

3.

Maldive, ecco le prime immagini della grotta dove sono morti i 5 sub italiani – Le foto

4.

Kasparov: «Putin vuole portare la guerra in Europa entro la fine dell’anno»

5.

La grotta, il dosso di sabbia, le bombole: «Così sono morti i 5 sub italiani alle Maldive»

leggi anche
piano-ue-difesa-groenlandia-minacce-trump
ESTERI

La Danimarca aveva un piano per la Groenlandia in caso di invasione degli Stati Uniti

Di Anna Clarissa Mendi
islanda referendum negoziati adesione ue eutopia
ESTERI

L’Islanda annuncia un referendum sull’adesione all’Ue: i timori dell’isola dopo le minacce di Trump alla Groenlandia

Di Gianluca Brambilla
groenlandia golden dome usa donald trump
ESTERI

Gli Usa insistono sulla Groenlandia

Di Alba Romano
casa bianca san valentino biglietti maduro groenlandia rubio
ESTERI

Gli strani biglietti d’auguri di San Valentino della Casa Bianca

Di Alba Romano