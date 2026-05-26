Ondata di caldo record in Italia: giovedì allerta massima con quattro città da bollino rosso. E la Francia conta già 8 morti

Partiti i bollini quotidiani del ministero della Salute, in anticipo rispetto al passato a testimonianza della stagione di caldo lunga e impegnativa che si preannuncia

È ora di preparare i costumi da bagno: l’estate è iniziata da qualche giorno. In Italia si sta assistendo a un’anomala ondata di caldo, che ha spinto il ministero della Salute a pubblicare i propri bollettini quotidiani per monitorare la situazione in 27 città. Dodici si colorano di arancione, il livello che indica condizioni metereologiche potenzialmente dannose per la salute. Un numero che salirà a 15 domani, 27 maggio, fino ad arrivare a giovedì 28 quando non ci saranno bollini arancioni, ma quattro città toccheranno il livello massimo di allerta: il bollino rosso.

Le 12 città in arancione oggi e le quattro in rosso giovedì

Secondo i primi bollettini pubblicati dal sistema di sorveglianza nazionale e che saranno aggiornati ogni giorno alle ore 11, il livello due di allerta, cioè il bollino arancione, è scattato oggi, 26 maggio, in 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Il quadro descritto è preoccupante perché i valori superano le medie stagionali. Ma domani, 27 maggio, il numero aumenterà a 15: al gruppo delle città in arancione si aggiungeranno anche Latina, Milano e Venezia. Per giovedì, invece, non è prevista nessuna città al secondo livello di soverglianza, ma ben quattro al massimo stato di allerta: sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il bollino rosso, terzo e ultimo livello di vigilanza, «indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».

Come funziona il sistema di sorveglianza

A differenza di quanto si possa pensare, i quattro colori, associati ad altrettanti livelli di allerta, non dipendono esclusivamente dalle temperature, ma dalle conseguenze che il caldo provoca. Il colore verde è abbinato al livello zero di allerta in cui le condizioni metereologiche non rappresentano un «rischio per la salute della popolazione». Il primo livello di allerta è il giallo, mentre il secondo è associato al colore arancione: questo bollino è associato a «temperature elevate e condizioni metereologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili». Il livello di massima allerta è il terzo, quello di colore rosso, che si attiva quando «le condizioni ad elevato rischio persistono per tre o più giorni consecutivi». In pratica, dopo tre giorni di bollino arancione si attiva quello rosso. Accdrà giovedì 28 maggio a Bologna, Firenze, Torino e Roma.

Il caldo anomalo non colpisce solo l’Italia

Si preannuncia un stagione di caldo lunga e impegnativa, non solo in Italia. In Francia, le ondate di calore di questi giorni avrebbero causato otto morti, secondo la portavoce del governo Maud Bregeon: «Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell’ondata». Molto caldo anche in Gran Bretagna, con un maggio da record. Vicino a Londra, infatti, si è registrata la temperatura di 33,5 gradi, superando il precedente primato di maggio di 32,8 gradi.