Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliFerrariMaldive
ATTUALITÀBolognaBolzanoBresciaCaldo recordFirenzeFranciaFrosinoneInghilterraItaliaLatinaMeteoMilanoPerugiaRietiRomaTorinoTriesteVeneziaViterbo

Ondata di caldo record in Italia: giovedì allerta massima con quattro città da bollino rosso. E la Francia conta già 8 morti

26 Maggio 2026 - 17:28 Matteo Revellino
caldo-record-eventi-estremi-super-el-nino
caldo-record-eventi-estremi-super-el-nino
Partiti i bollini quotidiani del ministero della Salute, in anticipo rispetto al passato a testimonianza della stagione di caldo lunga e impegnativa che si preannuncia
Google Preferred Site

È ora di preparare i costumi da bagno: l’estate è iniziata da qualche giorno. In Italia si sta assistendo a un’anomala ondata di caldo, che ha spinto il ministero della Salute a pubblicare i propri bollettini quotidiani per monitorare la situazione in 27 città. Dodici si colorano di arancione, il livello che indica condizioni metereologiche potenzialmente dannose per la salute. Un numero che salirà a 15 domani, 27 maggio, fino ad arrivare a giovedì 28 quando non ci saranno bollini arancioni, ma quattro città toccheranno il livello massimo di allerta: il bollino rosso.

Le 12 città in arancione oggi e le quattro in rosso giovedì

Secondo i primi bollettini pubblicati dal sistema di sorveglianza nazionale e che saranno aggiornati ogni giorno alle ore 11, il livello due di allerta, cioè il bollino arancione, è scattato oggi, 26 maggio, in 12 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Il quadro descritto è preoccupante perché i valori superano le medie stagionali. Ma domani, 27 maggio, il numero aumenterà a 15: al gruppo delle città in arancione si aggiungeranno anche Latina, Milano e Venezia. Per giovedì, invece, non è prevista nessuna città al secondo livello di soverglianza, ma ben quattro al massimo stato di allerta: sono Bologna, Firenze, Roma e Torino. Il bollino rosso, terzo e ultimo livello di vigilanza, «indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche».

Come funziona il sistema di sorveglianza

A differenza di quanto si possa pensare, i quattro colori, associati ad altrettanti livelli di allerta, non dipendono esclusivamente dalle temperature, ma dalle conseguenze che il caldo provoca. Il colore verde è abbinato al livello zero di allerta in cui le condizioni metereologiche non rappresentano un «rischio per la salute della popolazione». Il primo livello di allerta è il giallo, mentre il secondo è associato al colore arancione: questo bollino è associato a «temperature elevate e condizioni metereologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili». Il livello di massima allerta è il terzo, quello di colore rosso, che si attiva quando «le condizioni ad elevato rischio persistono per tre o più giorni consecutivi». In pratica, dopo tre giorni di bollino arancione si attiva quello rosso. Accdrà giovedì 28 maggio a Bologna, Firenze, Torino e Roma.

Ti potrebbe interessare

Il caldo anomalo non colpisce solo l’Italia

Si preannuncia un stagione di caldo lunga e impegnativa, non solo in Italia. In Francia, le ondate di calore di questi giorni avrebbero causato otto morti, secondo la portavoce del governo Maud Bregeon: «Quello che posso dire oggi è che ci sarebbero sette decessi legati direttamente o indirettamente al caldo. Bisognerà fare il punto su tutto questo alla fine dell’ondata». Molto caldo anche in Gran Bretagna, con un maggio da record. Vicino a Londra, infatti, si è registrata la temperatura di 33,5 gradi, superando il precedente primato di maggio di 32,8 gradi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«L’Università sapeva, non era là per turismo», l’accusa sulla prof Montefalcone alle Maldive. La scheda sparita: perché l’hanno cancellata dal sito

2.

Il passeggero avvisa l’equipaggio e il volo easyJet per Londra viene dirottato a Fiumicino: cosa si era dimenticato in valigia

3.

«32 violenze in un mese e mezzo»: le accuse al primario Michieletti

4.

«Dovevate spararmi alle gomme», la trappola sotto casa dopo 40 km in fuga. Finge di non capire, poi minaccia i vigili: «Vi ho solo speronato»

5.

La maestra che fece sesso con minori torna a processo, annullata l’assoluzione. La reazione di Daniela Casulli contro i magistrati – Il video

leggi anche
Caldo record
ATTUALITÀ

Scoppia il caldo in 12 città, domani bollino arancione dal ministero. Verso il picco mercoledì: a quanti gradi si arriva e quando finisce

Di Giulia Norvegno
crema solare
SALUTE

Creme solari, l’allarme: i filtri chimici penetrano nel sangue. Ecco quali sono i rischi (e alternative sono allo studio)

Di Gemma Argento
caldo-record-eventi-estremi-super-el-nino
ESTERI

Super El Niño sempre più vicino: perché l’Italia rischia mesi di caldo estremo

Di Anna Clarissa Mendi
giappone cravatta
ESTERI

La crisi energetica taglia le cravatte ai giapponesi: a Tokyo cambia il dress code per ridurre i consumi dei condizionatori

Di Francesca Milano
giappone caldo
ATTUALITÀ

Giappone, arriva il “Kokushobi”: la nuova parola per il caldo oltre i 40 gradi. Ecco quanto sarà bollente l’estate 2026 (anche in Italia)

Di Francesca Milano