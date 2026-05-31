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Bottiglie incendiarie contro la casa di Adriano Cappellari, il cronista che difese don Patriciello a Caivano: indagini in corso

31 Maggio 2026 - 11:30 Alba Romano
attentato incendiario giornalista adriano cappellari caivano
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Il giornalista de "L'Altipiano" aveva già ricevuto intimidazioni e minacce. Lorenzo Fontana: «Grave e vile atto intimidatorio»
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Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista del periodico L’Altopiano impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l’attività di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, una persona non ancora identificata ha lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco, per disinnescare alcune bombolette inesplose.

Le lettere anonime e le minacce

Alcuni mesi fa, Cappellari raccontò di aver ricevuto lettere anonime con pesanti minacce e inviti a smettere di scrivere. Anche in questa circostanza l’autore del gesto ha lasciato una lettera con all’interno alcune foto, probabilmente come quelle già ricevute dalla vittima, che lo ritraggono con una “X”, e ulteriori minacce.

L’uomo ripreso dalle telecamere

Il sito del periodico L’Altopiano riporta che le telecamere di sorveglianza privata, intorno alle ore 23.30 di sabato 30 maggio, avrebbero rilevato la presenza di un uomo, a volto coperto, entrato nella zona pochi secondi prima dell’esplosione, appoggiando a terra un pacco. Cappellari era solo ed era appena rientrato a casa dopo avere trascorso la serata da conoscenti.

La solidarietà delle istituzioni

Il primo esponente delle istituzioni a commentare la vicenda è Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, che in una nota scrive: «Esprimo la mia solidarietà al cronista vicentino Adriano Cappellari, bersaglio di un altro grave e vile atto intimidatorio. Colpire un giornalista per il suo lavoro significa colpire la libertà di informazione, presidio essenziale della democrazia». Netta anche la condanna di Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto: «Colpire la casa di un giornalista è un fatto inquietante e inaccettabile. Nessuna intimidazione contro chi informa e denuncia può essere sottovalutata».

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