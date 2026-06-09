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Sospeso lo sciopero dei treni dell’11 giugno, la decisione dei sindacati dopo il tavolo al ministero dei Trasporti

09 Giugno 2026 - 17:09 Alba Romano
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Stop alla protesta di otto ore, legata alle gare dei servizi Intercity
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I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell’11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity. È quanto emerge dopo il vertice al ministero dei Trasporti. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti, Orsa trasporti e Fast.

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