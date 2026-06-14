Nesli scrive al fratello Fabri Fibra: «Non abbiamo mai smesso di amarti»

Con questa lettera Nesli tende la mano al fratello dopo la rottura, ormai nota, con la propria famiglia

Ha fatto discutere negli ultimi giorni il dibattito che si è sviluppato tra i giudici di Nuova scena, il talent rap in onda su Netflix. La piattaforma quest’anno, in vista del lancio della terza stagione, ha deciso di mettere i quattro giudici, Fabri Fibra, Guè, Geolier e Rose Villain, davanti al microfono di un podcast intitolato Nuova Scena Dissing Podcast. Una delle puntate è stata dedicata proprio al supporto che una famiglia dovrebbe o meno dare ad un figlio con aspirazioni artistiche, così ogni giudice ha buttato sul tavolo il proprio caso. E se Geolier e Rose Villain ne hanno esaltato l’importanza, Guè e Fabri Fibra invece hanno mostrato un certo cinismo. D’altra parte è nota la rottura di Fabrizio Tarducci (Fibra all’anagrafe) con la propria famiglia, in particolare con il fratello Francesco, anche lui artista noto come Nesli. Molti hanno ritenuta eccessiva l’esclamazione di Geolier contro il collega: «La tua famiglia ti ha ostacolato? Sono problemi tuoi!».

La lettera di Nesli

Nella serata di oggi, domenica 14 giugno, Nesli ha voluto tendere una mano al fratello Fibra con una lettera pubblica: «Caro fratello, credo sia arrivato il momento di parlarti a cuore aperto e dirti che tutto il male, tutto il dolore che hai provato e che quel dolore ha generato, possiamo lasciarli andare, perché appartengono al passato. La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande: l’amore. Perché amare significa anche lasciare liberi di essere e di diventare ciò che si è destinati a essere. Ed è ciò che abbiamo fatto: ti abbiamo lasciato libero, nonostante il dolore. Non abbiamo camminato accanto a te sulla tua strada, perché era la tua e non la nostra. E quando hai scelto di allontanarti, abbiamo rispettato la tua decisione. Non abbiamo mai chiesto nulla, perché l’amore autentico sa anche fare un passo indietro. Ognuno vive la propria storia e custodisce la propria verità. Ma tutto ciò che hai vissuto ti ha reso l’uomo che sei oggi, nel bene e nel male. E forse, dopo tutto questo tempo, è il momento di accogliere ciò che è stato con maggiore serenità, senza lasciare spazio alla rabbia e al rancore. Ti auguro il meglio e la pace di guardare al passato con occhi nuovi, sapendo che, anche nella distanza, non abbiamo mai smesso di amarti. Forse un giorno ci ritroveremo. Intanto, con affetto,

tuo fratello Francesco».