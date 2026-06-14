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Palestina, l’annuncio di Abu Mazen: «Elezioni presidenziali nel 2027»

14 Giugno 2026 - 22:11 Ygnazia Cigna
La prima scadenza sarà a novembre di quest'anno per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Olp
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Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Lo riferisce l’agenzia ufficiale palestinese Wafa, che ha pubblicato il contenuto del decreto presidenziale emanato da Ramallah.

Data da definire

Nel provvedimento non viene indicata una data precisa per il voto, ma soltanto l’anno in cui i cittadini palestinesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente. L’annuncio rappresenta un passaggio significativo nel quadro politico palestinese, segnato dalla gravissima crisi umanitaria in corso.

Il rinnovo del Consiglio nazionale palestinese

Più vicina, invece, la scadenza per il rinnovo del Consiglio nazionale palestinese, l’assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Secondo quanto stabilito dal decreto, le consultazioni si svolgeranno nel novembre di quest’anno.

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