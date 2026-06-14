Palestina, l’annuncio di Abu Mazen: «Elezioni presidenziali nel 2027»
Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Lo riferisce l’agenzia ufficiale palestinese Wafa, che ha pubblicato il contenuto del decreto presidenziale emanato da Ramallah.
Data da definire
Nel provvedimento non viene indicata una data precisa per il voto, ma soltanto l’anno in cui i cittadini palestinesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente. L’annuncio rappresenta un passaggio significativo nel quadro politico palestinese, segnato dalla gravissima crisi umanitaria in corso.
Il rinnovo del Consiglio nazionale palestinese
Più vicina, invece, la scadenza per il rinnovo del Consiglio nazionale palestinese, l’assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Secondo quanto stabilito dal decreto, le consultazioni si svolgeranno nel novembre di quest’anno.