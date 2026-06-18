L’attacco dell’Ucraina a Mosca con i droni: in fiamme una raffineria – Il video

Il sindaco: colpita una raffineria

Diversi droni ucraini sono riusciti a colpire la raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato – come riporta la Tass – il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin. «Le difese aeree continuano a respingere un attacco su larga scala. Diversi droni hanno raggiunto la raffineria di Mosca. Si stanno adottando misure per far fronte alle conseguenze», ha scritto sull’app di messaggistica Max.

L’attacco alla raffineria

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretti verso Mosca. «Quindici droni diretti verso Mosca sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Gli esperti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dove sono caduti i detriti», ha detto ancora il primo cittadino della capitale della Russia.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters fiamme e dense colonne di fumo sono state avvistate nel quartiere sud-orientale di Kapotnya, a Mosca, dove si trova la raffineria di petrolio della città. Un attacco di droni ucraini martedì ha interrotto le operazioni presso la raffineria, secondo alcune fonti, aggravando i danni ingenti inflitti alle infrastrutture energetiche russe e estendendo la crisi del carburante più in profondità nel Paese.