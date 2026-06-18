Ergastolo per Vasile Frumuzache, uccise Ana Maria Andrei e Denisa Paun. In aula con la t-shirt disegnata dai figli: «Il nostro superpapà»

Il vigilante è stato condannato per omicidio aggravato dai futili motivi. Assassinò le due donne, sue connazionali ed entrambe escort, e poi nascose i corpi

Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È questa la condanna inflitta dalla Corte d’assise a Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell’omicidio di due sue connazionali, Ana Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme (Pistoia) nell’agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Lui, in aula, si è presentato con una maglietta disegnata dalle figlie: «Sei il nostro superpapà, ti vogliamo un mondo di bene».

È colpevole di «omicidio aggravato dai futili motivi»

L’uomo è stato riconosciuto colpevole di «omicidio aggravato dai futili motivi». La corte di Firenze, presieduta da Silvia Cipriani, giudice a latere Dolores Limongi, ha invece escluso l’aggravante della premeditazione. Frumuzache è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 445mila euro complessivamente per il risarcimento dei danni alle varie parti civili costituitesi in giudizio.

L’«amaro in bocca» dei legali di Frumuzache

I legali di Frumuzache fanno sapere di avere «l’amaro in bocca» perché i giudici hanno escluso «l’aggravante della premeditazione, ma hanno ritenuto di confermare quella per futili motivi, ragion per cui la pena è stata mantenuta come richiesta dalla Procura (l’ergastolo, ndr)». Lo ha detto l’avvocato Diego Capano dopo la lettura del dispositivo nell’aula bunker di Firenze. «Evidentemente i giudici non avranno ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche. Attendiamo di conoscere le motivazioni e faremo ricorso in Appello».

La ricostruzione, le indagini

Per l’uomo, giudicato capace di intendere e di volere, il procuratore di Prato Luca Tescaroli e il sostituto procuratore di Pistoia Leonardo De Gaudio avevano infatti chiesto l’ergastolo. Le indagini partirono a seguito della scomparsa tra il 15 e il 16 maggio 2025 di Denisa Paun. L’inchiesta portò all’individuazione di Frumuzache che confessò il delitto della donna il cui corpo decapitato fu rinvenuto in un terreno a Montecatini (Pistoia). A seguito del ritrovamento dell’auto di Ana Maria Andrei nel box della casa dell’imputato, a Monsummano, l’uomo ammise pure il delitto della 27enne, anche lei escort, scomparsa l’1 agosto 2024 e il cui corpo fu ritrovato non lontano da quello di Denisa.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Vasile Frumuzache, condannato all’ergastolo, indossa una maglietta fatta dai figli, 18 Giugno 2026