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Amazon fa marcia indietro: non distribuirà il film su Sam Altman diretto da Luca Guadagnino

19 Giugno 2026 - 17:01 Francesca Milano
guadagnino altman
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La decisione è arrivata dopo un accordo miliardario con OpenAi. Slitta a data da destinarsi il film che ora cerca un nuovo distributore
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Doveva essere uno dei film più attesi della prossima stagione dei premi cinematografici. Invece Artificial, il biopic diretto da Luca Guadagnino e dedicato a Sam Altman, è rimasto senza distributore. A ritirarsi dal progetto è stata Amazon, che secondo quanto riportato dal Guardian ha deciso di non distribuire più il film, nonostante le riprese siano già terminate.

La decisione arriva in un momento particolarmente delicato: Amazon e OpenAI hanno infatti rafforzato negli ultimi mesi la loro collaborazione con un accordo che prevede un investimento iniziale da 15 miliardi di dollari da parte del colosso fondato da Jeff Bezos, seguito da ulteriori 35 miliardi al verificarsi di determinate condizioni. L’intesa si aggiunge a un precedente accordo da 38 miliardi di dollari nel settore del cloud computing siglato tra le due società.

In una dichiarazione riportata dal sito Puck, Amazon ha spiegato di ritenere che il film «potrebbe beneficiare maggiormente di una diversa distribuzione» e di stare lavorando insieme alla produzione per trovare una nuova casa al progetto. L’azienda ha inoltre ribadito di nutrire «il massimo rispetto e ammirazione» per Guadagnino e di voler continuare a collaborare con il regista italiano in futuro.

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La storia della settimana più incredibile di OpenAI

Il film diretto da Guadagnino, scritto dallo sceneggiatore e autore Simon Rich, racconta uno degli episodi più turbolenti della storia recente della Silicon Valley: il licenziamento di Sam Altman da amministratore delegato di OpenAI nel novembre 2023 e il suo clamoroso ritorno al vertice dell’azienda appena una settimana dopo.

Secondo le anticipazioni riportate dalla stampa americana, il protagonista della vicenda sarebbe il cofondatore di OpenAI Ilya Sutskever, interpretato dall’attore Yura Borisov. Fu infatti Sutskever a sostenere la decisione del consiglio di amministrazione che portò all’estromissione di Altman. Dopo il suo ritorno alla guida dell’azienda, Sutskever lasciò però il board.

Nel cast figurano Andrew Garfield nel ruolo di Altman e Ike Barinholtz in quello di Elon Musk. Secondo le indiscrezioni citate dal Guardian, il film non offrirebbe un ritratto particolarmente lusinghiero del fondatore di OpenAI.

L’incognita sulla data di uscita

Le riprese si sono concluse nell’autunno scorso e il film era stato programmato per una distribuzione limitata negli Stati Uniti durante il periodo natalizio del 2026, così da poter concorrere ai principali premi cinematografici. L’uscita su larga scala era invece prevista per l’inizio del 2027. Adesso, invece, tutto viene messo in stand by: non si sa quando – e se – vedremo sugli schermi il film del regista italiano.

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