È morto Igor Protti. L’ultimo messaggio dello Zar: «Spero sia un arrivederci e non un addio»

L'attaccante era malato di cancro al colon

È morto Igor Protti. L’ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, che combatteva da tempo con un cancro al colon, è scomparso a 58 anni. Protti è stato capocannoniere in Serie A con la maglia del Bari, poi retrocesso. Con la maglia azzurra aveva giocato solo nella Nazionale di beach soccer. L’ultima apparizione in pubblico di Protti è stata a fine maggio, quando ha commosso tutti accompagnando la figlia all’altare, visibilmente segnato per la malattia.

L’ultimo messaggio

«Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale», scrive Protti nell’ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia su Instagram: «Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sua volontà condividiamo». «Difficile provare parole che possano spiegarlo – prosegue Protti -, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio».

La malattia

«Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, via della Rimembranza», fa sapere la famiglia. A luglio 2025 Protti aveva annunciato l’inizio delle terapie per il cancro. Aveva detto di aver ricevuto la diagnosi circa un mese prima. «La prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese». Quella che si sta preparando a giocare è «una partita durissima. So benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre», aveva scritto lo Zar.

La carriera

In carriera Protti ha segnato 231 gol tra Serie A, B e C1. Ha indossato la maglia del Bari tra il 1992 e il 1995, per poi passare prima alla Lazio e poi al Napoli. Con il Bari è stato anche capocannoniere in Serie A nel campionato 1995-1996, segnando 24 gol in 33 partite. Quello stesso anno i biancorossi tornarono in serie B. Protti ha poi giocato da protagonista a Livorno fino al 2005, portando la squadra dalla C1 alla Serie A.