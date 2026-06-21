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Il grande caldo ferma i treni in Francia: trasporti sospesi per «preservare le infrastrutture»

21 Giugno 2026 - 20:38 Francesca Milano
treni francia
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In Francia a causa del caldo i treni si fermano: l’ondata di calore di questi giorni – il cui picco è previsto per lunedì 22 giugno – ha spinto Île-de-France Mobilités (IDFM) a cancellare diversi treni. Il traffico ferroviario nella regione dell’Île-de-France subirà particolari disagi a partire da lunedì mattina e il piano dei trasporti verrà riadattato u diverse linee «al fine di preservare al meglio le infrastrutture ferroviarie e i treni e garantire la continuità del servizio».

Secondo il sito web dell’IDFM, sono previste cancellazioni sulle linee RER B, C, D ed E, e sulle linee Transilien H, J, K, L, N, P, R, U e V. I treni della linea RER A dovrebbero invece circolare regolarmente.

«Laddove possibile, consigliamo di rimandare il viaggio», ha scritto Ile-de-France Mobilités.

Intanto Météo-France ha avvertito che quella di stanotte potrebbe essere una notte bollente, con temperature minime che potrebbero non scendere sotto i 26°C.

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