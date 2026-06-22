Attacco nel quartiere ebraico di Montréal, ucciso l’assalitore: morti nella sparatoria anche due poliziotti – I video

L'attacco nella zona di Côte-des-Neiges: l'uomo si è barricato in un negozio, poi lo scontro a fuoco

Momenti di panico a Montréal, dove uno o più uomini si sono barricati dentro un negozio di alimentari a Côte-des-Neiges, un quartiere ad alta densità ebraica, e ha ingaggiato uno scontro a fuoco con la polizia intervenuta in forze. Secondo le prime ricostruzioni uno degli assalitori sarebbe stato ucciso, ma sarebbero morti nella sparatoria anche due agenti. La polizia ha confermato che ci sono tre morti. Non è chiaro al momento se vi siano altre vittime all’interno dell’edificio preso d’assalto, e se vi siano altri complici ancora in circolazione. I media israeliani ipotizzano un attacco antisemita, considerato che nell’area presa di mira si trovano diversi scuole e centri ebraici, negozi e ristoranti casher.

L’allarme e il lockdown dell’area

L’episodio è avvenuto poco dopo le 11:30 nei pressi dell’incrocio tra Trans-Island Avenue e Courtrai Avenue. In seguito all’accaduto, le autorità hanno emesso un’allerta per minaccia armata. L’avviso di emergenza raccomandava ai cittadini presenti nella zona interessata di chiudere a chiave porte e finestre, evitare di avvicinarsi alle finestre e seguire attentamente le indicazioni delle autorità locali. L’area interessata è stata poi messa sotto lockdown precauzionale mentre la polizia proseguiva le operazioni nella zona. Secondo video diffusi sui social media, l’intervento sarebbe avvenuto nei pressi del supermercato PA su Westbury Avenue.