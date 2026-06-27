Alessandro Baracchini e il dito medio a Rainews24, parla il giornalista Rai. Le scuse e lo sfogo sulla «sfiga: perché l’ho fatto». Cosa rischia – Il video

«Ora è il momento» di parlare, scrive il giornalista Rai sui social, dopo la bufera per il suo gestaccio andato per sbaglio in onda. Cosa è successo e la reazione dell'azienda

Una settimana esatta dopo l’incidente in diretta, Alessandro Baracchini ha rotto il silenzio. Il volto storico di RaiNews24 ha affidato a un lungo post su Facebook le sue scuse pubbliche per il doppio dito medio mostrato davanti alle telecamere lo scorso 19 giugno, immagine diventata virale in poche ore. «E a questo punto mancano solo le mie scuse. Avrei voluto parlare subito, ma mi era stato consigliato di aspettare. Ora però è il momento», scrive il conduttore, come riporta Il Fatto Quotidiano nel pezzo firmato da Giuseppe Candela. Il riferimento è all’edizione delle 12 del notiziario, quando il giornalista, convinto di non essere più in onda, aveva tentato di bloccare la sigla per dare un ultimo aggiornamento e si era lasciato andare al gestaccio davanti a milioni di spettatori.

La versione di Baracchini: «Era contro la sfiga perfetta»

Nel post, il giornalista prova a smontare la lettura più diffusa, quella di una reazione stizzita a una sigla partita male. «Quello che è successo in onda a RaiNews24 venerdì scorso è l’incubo di ogni conduttore: perdere il controllo, sbroccare e finire in onda senza rendersene conto», ammette, precisando di non cercare alibi. A spingerlo, racconta, sarebbe stato un concorso di circostanze: «un accumulo di tensioni, comunicazioni via auricolare, imprevisti che capitano tutti insieme, e quel collegamento su una notizia importante che salta all’ultimo momento». Quel «vaffa», assicura, «era contro la sfiga perfetta che fa saltare tutto e ti manda in bestia», non rivolto ai colleghi né alla redazione. Le scuse si allargano poi all’azienda, ai tecnici, ai registi e al pubblico, con un passaggio dedicato alla testata di cui è un volto dal 1999, quando nacque sotto la direzione di Roberto Morrione.

Cosa rischia Baracchini: la sospensione dalla conduzione

Le scuse, però, non bastano a evitare le conseguenze. Il giorno prima del post, Federico Zurzolo, direttore della testata, aveva già risposto al Comitato di Redazione annunciando lo stop al video. «Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell’immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini», la motivazione riportata dal Fatto Quotidiano. Una misura che lascia aperta la partita sul rientro davanti alle telecamere, per quanto sia ancora possibile un provvedimento disciplinare della Rai. Senza escludere anche una valutazione da parte degli organi disciplinari dell’Ordine dei giornalisti, da cui potrebbe arrivare almeno un richiamo. Intanto il giornalista chiude il suo mea culpa con il rammarico più amaro, quello per l’immagine consegnata ai telespettatori: «Vi ho dato un’immagine di me molto diversa da quella seria, pacata e gentile che mi avete sempre detto di apprezzare quando entro nelle vostre case. È questo che mi dispiace di più».