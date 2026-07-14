Il filmato dei vannacciani mentre votano, le immagini prima che arrivino le accuse di tradimento sulle preferenze – Il video

Protestano le opposizioni, che chiedono alla presidenza della Camera di intervenire per il filmato che in teoria sarebbe vietato realizzare in Aula

I primi sospettati per il presunto tradimento in aula sono stati, fin da subito, i deputati che fanno capo a Roberto Vannacci. Difficile pensare che il gruppo, ormai fuori dalla maggioranza, si sentisse in colpa nel vederla in difficoltà. Alcuni esponenti del centrodestra hanno accusato apertamente il piccolo drappello di parlamentari legati al generale di aver votato contro le indicazioni concordate, proprio sul tema delle preferenze che il loro leader aveva detto di voler sostenere. Un’accusa che i deputati di Futuro nazionale sembravano già mettere in conto, tanto che durante la votazione dell’emendamento incriminato avevano girato un video, pronto a essere mostrato a chi avesse dubitato del loro ruolo nell’inciampo della maggioranza. Nelle immagini si intravedono i nomi sui display e le loro voci che dicono: «Verde… verde», a indicare il tasto per il voto favorevole.

Cosa ha detto Mulè sui questori e il video di FNV

Il caso ha subito acceso le proteste delle opposizioni in aula, che hanno chiesto un intervento dell’ufficio di presidenza per sanzionare chi ha diffuso quelle immagini. A fare il punto è stato il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè, secondo cui l’ufficio dei questori si riunirà nella giornata di domani per valutare «le eventuali sanzioni» legate al filmato girato dai vannacciani durante il voto segreto. Mulè ha comunque precisato, riprendendo i lavori d’aula, che «ora materialmente non si può riunire», rimandando quindi ogni decisione a un secondo momento