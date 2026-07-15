Omicidio Saman Abbas, definitive le condanne all’ergastolo per i familiari

Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain

Diventano definitive le condanne all’ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio Danish Hasnain. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l’omicidio della 18enne pachistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021.

I futili motivi

Secondo l’accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La ragazza viveva con i suoi familiari a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 è scomparsa. Saman, ancora 17enne, si era rivolta ai servizi sociali per denunciare i genitori per maltrattamenti e per il reato di induzione al matrimonio. Poi era tornata a casa, ma i parenti le avevano fatto sparire i documenti.