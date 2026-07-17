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Ucraina, migliaia in piazza a Kiev contro Zelensky: le proteste dopo che ha silurato il ministro della Difesa Fedorov – Il video

17 Luglio 2026 - 23:57 Cecilia Dardana
Per la seconda sera di fila la capitale è scossa dalle manifestazioni contro la rimozione del popolare Mykhailo Fedorov. Il rimpasto di governo apre una faglia inedita nel fronte interno
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Per la seconda sera consecutiva, migliaia di manifestanti sono scesi nelle piazze della capitale ucraina per protestare apertamente contro la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il popolare ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov. La folla, che secondo i media ucraini avrebbe raggiunto le 10mila persone, si è radunata esponendo bandiere nazionali e cartelli di dissenso, trasformando quello che doveva essere un normale avvicendamento politico in una contestazione aperta che sta scuotendo l’opinione pubblica. Proteste anche a Kyiv, Lviv, Odesa, Dnipro, Ternopil, Poltava, Kharkiv, Mykolaiv, Ivano-Frankivsk.

Il rimpasto di governo

La cacciata di Fedorov si inserisce infatti in un più ampio e delicato rimpasto di governo voluto dal leader ucraino, una mossa che avrebbe dovuto riorganizzare i vertici dello Stato ma che sta provocando l’effetto opposto, scatenando durissime polemiche. La forte popolarità del ministro rimosso ha catalizzato la rabbia dei cittadini, aprendo una faglia inedita nel fronte interno del Paese. Per la presidenza Zelensky la pressione della piazza rappresenta adesso una spina nel fianco politica non indifferente, capace di complicare la stabilità interna in un momento già di per sé cruciale.

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