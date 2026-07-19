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Kimi Antonelli beffa la Ferrari di Leclerc e vince il GP del Belgio: sempre più in vetta al Mondiale F1

19 Luglio 2026 - 16:32 Diego Messini
Antonelli Leclerc
Antonelli Leclerc
Sesta vittoria in stagione per il 19enne italiano: decisivo a Spa il sorpasso al 34° giro
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Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Spa (Belgio), imponendosi sulla Ferrari di Charles Leclerc. Decisivo il sorpasso del 19enne italiano al 34esimo giro (su 44), dopo che il monegasco aveva conquistato il primo posto nel giro dei pit-stop mentre era stata chiamata la virtual safety car per detriti in pista. Dopo aver subito il sorpasso Leclerc ha tentato fino all’ultimo di dare la nuova zampata, ma Antonelli ha difeso il primato e ha portato a casa il sesto Gran Premio in stagione, rafforzando la sua leadership nel mondiale.

In copertina: Kimi Antonelli su Mercedes sorpassa la Ferrari di Charles Leclerc per imporsi nel Gran Premio del Belgio – Spa, 19 luglio 2026 (Ansa/Epa – O. Matthys)

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