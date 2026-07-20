Addio a Daniele Compatangelo, corrispondente La7 da Washington: aveva 50 anni. Sua l’intervista a Trump che accese lo scontro con Meloni

Il giornalista è scomparso improvvisamente a causa di un malore. Nella sua carriera lunga 25 anni aveva seguito otto edizioni delle Olimpiadi ed era l'attuale presidente dei corrispondenti esteri alla Casa Bianca

Il giornalismo italiano è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington per La7. Il cronista, figura di riferimento per il racconto della politica statunitense in Italia, aveva 50 anni ed è venuto a mancare all’improvviso a causa di un malore, come confermato dalla madre all’agenzia Ansa. «Siamo attoniti. Tutta La7 si stringe ai suoi cari. Daniele era un collaboratore prezioso e raro. Per la sua voglia di raccontare sempre e con precisione e allegria. Era un bravo giornalista. Mancherà», così il direttore de La7 Andrea Salerno.

L’intervista a Trump che ha acceso lo scontro con Meloni

Compatangelo era balzato prepotentemente agli onori delle cronache politiche proprio di recente per l’intervista telefonica al presidente Usa, per la trasmissione L’aria che tira. Nel corso del colloquio, Trump aveva lanciato duri attacchi frontali nei confronti della presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, sostenendo che questa lo avrebbe implorato per una foto insieme nel loro ultimo incontro al G7 di Evian. Quel servizio, rimbalzato su tutti i media nazionali, aveva scatenato un vero e proprio scontro diplomatico e politico a Roma.

Chi era Daniele Compatangelo

Nato a Savona e cresciuto a Torino, Compatangelo aveva vissuto a Roma prima di stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti molti anni fa. Alle spalle aveva una solida carriera ultraventennale. Nel corso degli anni aveva collaborato con numerose testate di primo piano, tra cui Sky e Il Secolo XIX, oltre a curare uffici stampa di grande rilievo. Tra i suoi grandi meriti professionali spicca la copertura dello sport globale: da grande appassionato ed esperto, aveva seguito come inviato ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, in un lungo percorso iniziato a Sydney 2000 e proseguito fino a Londra 2012.

Le sue inchieste

Non solo sport, ma anche tanta controinformazione e inchiesta. Nel giugno del 2011 il suo documentario investigativo intitolato The Los Angeles Breakdown aveva ottenuto la Menzione d’Onore al 53° Southern California Journalism Awards di Los Angeles. I suoi preziosi reportage e i suoi lavori di approfondimento erano stati trasmessi nel tempo dalla Rai, da Mediaset e dalla Rsi, la radiotelevisione pubblica svizzera di lingua italiana. A riconoscimento della sua autorevolezza oltreoceano, Compatangelo ricopriva attualmente la carica di presidente della White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA), l’organizzazione formata dai giornalisti stranieri che si occupano quotidianamente di seguire la politica governativa statunitense e la Casa Bianca.