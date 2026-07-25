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Si tuffa dalla barca per salvare il figlio e non riemerge: turista olandese disperso nel lago di Como

25 Luglio 2026 - 14:48 Alba Romano
turista disperso lago como ricerche
turista disperso lago como ricerche
L'uomo, che aveva noleggiato una barca con i tre figli, si sarebbe tuffato in acqua dopo aver visto il figlio 16enne in difficoltà. Salvo il ragazzo, in corso le ricerche per trovare il padre
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Un turista olandese è disperso dalle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como. L’uomo aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. Arrivati all’altezza di Menaggio, si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l’imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per via della corrente.

Il tuffo per salvare il figlio 16enne

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tuffato dalla barca perché ha visto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto, l’imbarcazione si è allontanata. L’uomo e il figlio sedicenne hanno cercato di raggiungerla. Il ragazzo è stato aiutato da una persona che era su una tavola da stand-up paddle, mentre il padre si è inabissato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio.

In copertina: foto di repertorio (ANSA/Matteo Bazzi)

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